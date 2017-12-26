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Duygun Yarsuvat adaylığa sıcak bakıyor!

Galatasaray'da muhalefetin aday olması için baskı yaptığı eski başkan Duygun Yarsuvat'ın buna sıcak baktığı ve birkaç gün içinde kararını açıklayacağı ifade edildi.

Duygun Yarsuvat adaylığa sıcak bakıyor!
Gazete Habertürk’ün haberine göre; seçim sürecine giren Galatasaray’da muhalefetin aday olması için baskı yaptığı eski başkan Duygun Yarsuvat'ın konuyu değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Tıpkı 2014'teki gibi mayıs ayındaki kongreye kadar güçlü bir yönetimle aday olması istenen Yarsuvat'ın buna sıcak baktığı ve birkaç gün içinde kararını açıklayacağı ifade edildi.

Muhalefetin ‘Yarsuvat modeli' adını verdiği bu sistemle seçilecek başkanın ocak ile mayıs ayları arasında görevde kalması ve tüzükteki tartışmalı maddeleri değiştirip mayısta da yeni bir seçim yapması hedefleniyor.

 
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