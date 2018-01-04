İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

Duymer İşitme Cihazları 2017’de yüzde 60 büyüdü

Türkiye işitme cihazı sektörünün önemli markası Duymer, başarılı çalışmalarını tüm çalışanlarıyla birlikte kutladı

Duymer İşitme Cihazları 2017’de yüzde 60 büyüdü
Türkiye geneline yayılmış şube ve bayileri ile Danimarka ürünü INTERTON ve RESOUND İşitme Cihazlarının satış ve pazarlamasını gerçekleştiren Duymer İşitme Cihazları çalışanları, başarılı geçen 2017 yılını eğlenerek uğurladı.

Kaliteli, güven veren ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla 1998 yılından bu yana hizmet veren Duymer İşitme Cihazları, başarılı bir çalışma yılını daha geride bıraktı. Duymer İşitme Cihazları’nın 2017 yılının değerlendirildiği, 2018 yılı hedeflerinin belirlendiği performans toplantısında, başarılı şubeler ile çalışanlar ödüllendirildi.

Duymer İşitme Cihazları Genel Müdürü Salih Baz, toplantıda yaptığı konuşmada, “Türkiye ekonomisi yüzde 11 büyürken, Duymer yüzde 60 büyüdü. Hem pazar payımız hem de ciromuz büyüdü. Bu hepimizin başarısı. Yeni yılda da en az yüzde 60 büyümeliyiz’’ dedi.

İşitme cihazı ihtiyacı olanların hayatını kolaylaştırmak için yola çıkan  Duymer, bu yolda gücüne güç katan çalışanlarının katkısını göz ardı etmeyerek, başarısını birlikte kutladı. Duymer İşitme Cihazları’nın performans toplantısı sonrasında motivasyon gecesi düzenlendi.

Mavra Joy Restaurant’ta düzenlenen, çalışanlar ve eşlerinin katıldığı  gecede eğlence geç saatlere kadar sürdü. Duymer İşitme Cihazları çalışanları, başarılarını dans pistinde kutladı.
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'dan 'taşerona kadro' açıklaması

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'dan 'taşerona kadro' açıklaması
Gazprom'dan Türkiye'ye rekor doğalgaz ihracatı

Gazprom'dan Türkiye'ye rekor doğalgaz ihracatı
Ev alıp satan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Ev alıp satan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!
İstanbul'un caddeleri direniyor! Ziyaretçi sayısı düştükçe düşüyor

İstanbul'un caddeleri direniyor! Ziyaretçi sayısı düştükçe düşüyor
Mustafa Tuna: 2018'de Ankara'da ulaşıma zam yok!

Mustafa Tuna: 2018'de Ankara'da ulaşıma zam yok!
Ripple nedir, Ripple nasıl alınır? (Ripple, Bitcoin'in tahtını sallıyor)

Ripple nedir, Ripple nasıl alınır? (Ripple, Bitcoin'in tahtını sallıyor)
AGİ 2018 miktarı belli oldu (2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu? AGİ 2018)

AGİ 2018 miktarı belli oldu (2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu? AGİ 2018)
Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması!

Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması!
DeX Station’un gelişmiş versiyonu geliyor

DeX Station’un gelişmiş versiyonu geliyor
Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı
Marmarabirlik'ten TSK'ya 44 milyon liralık zeytin

Marmarabirlik'ten TSK'ya 44 milyon liralık zeytin