Duymer İşitme Cihazları 2017’de yüzde 60 büyüdü

Elif Bayram

Türkiye geneline yayılmış şube ve bayileri ile Danimarka ürünü INTERTON ve RESOUND İşitme Cihazlarının satış ve pazarlamasını gerçekleştiren Duymer İşitme Cihazları çalışanları, başarılı geçen 2017 yılını eğlenerek uğurladı.Kaliteli, güven veren ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla 1998 yılından bu yana hizmet veren Duymer İşitme Cihazları, başarılı bir çalışma yılını daha geride bıraktı. Duymer İşitme Cihazları’nın 2017 yılının değerlendirildiği, 2018 yılı hedeflerinin belirlendiği performans toplantısında, başarılı şubeler ile çalışanlar ödüllendirildi.Duymer İşitme Cihazları Genel Müdürü Salih Baz, toplantıda yaptığı konuşmada, “Türkiye ekonomisi yüzde 11 büyürken, Duymer yüzde 60 büyüdü. Hem pazar payımız hem de ciromuz büyüdü. Bu hepimizin başarısı. Yeni yılda da en az yüzde 60 büyümeliyiz’’ dedi.İşitme cihazı ihtiyacı olanların hayatını kolaylaştırmak için yola çıkan Duymer, bu yolda gücüne güç katan çalışanlarının katkısını göz ardı etmeyerek, başarısını birlikte kutladı. Duymer İşitme Cihazları’nın performans toplantısı sonrasında motivasyon gecesi düzenlendi.Mavra Joy Restaurant’ta düzenlenen, çalışanlar ve eşlerinin katıldığı gecede eğlence geç saatlere kadar sürdü. Duymer İşitme Cihazları çalışanları, başarılarını dans pistinde kutladı.