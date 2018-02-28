Düzce'de çalıntı resmi araçla gezmeye giden 3 kişi yakalandı

Düzce’nin Çilimli İlçe Belediyesi'ne ait çalıntı resmi plakalı minibüsle Bolu'ya gezmeye giden 3 kişi yakalandı

28 Şubat 2018, Çarşamba 08:43
Düzce'de çalıntı resmi araçla gezmeye giden 3 kişi yakalandı
Çilimli Blediyesi'ne ait minibüsü çaldığı ileri sürülen O.T. (19), arkadaşları C.D. (17) ve Y.K'yı da (17) yanına alarak gezmek için Bolu'ya gitti. 


EKİPLER HEMEN HAREKETE GEÇTİ


Kent merkezindeki Plaka Tanıma Sistemi üzerinden aracın çalıntı olduğu bilgisini edinen polis ekipleri, hemen harekete geçti. Polis ekipleri, çalıntı minibüsü Hürriyet Caddesi üzerinde durdurdu. 


GÖZALTINA ALINMA ANLARI KAMERADA


Gözaltına alınan O.T, C.D, ve Y.K. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Bu arada 3 kişinin polis tarafından gözaltına alınma anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 






 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cinsel istismardan aranan 72 yaşındaki adam tutuklandı

Cinsel istismardan aranan 72 yaşındaki adam tutuklandı
Çalınan 41 koyun bulunarak, sahibine teslim edildi

Çalınan 41 koyun bulunarak, sahibine teslim edildi
Bayrampaşa'da spor salonuna haciz geldi, üyeler ortada kaldı

Bayrampaşa'da spor salonuna haciz geldi, üyeler ortada kaldı
Belediyenin resmi aracını çalıp gezmeye çıktılar!

Belediyenin resmi aracını çalıp gezmeye çıktılar!
Pide salonunda gelinini öldürüp oğlunu yaraladı

Pide salonunda gelinini öldürüp oğlunu yaraladı
Karaman'da 2 gündür haber alınamayan gençler cipte ölü bulundu

Karaman'da 2 gündür haber alınamayan gençler cipte ölü bulundu
Bolu'daki vahşette baba-oğulun el izi oyunu

Bolu'daki vahşette baba-oğulun el izi oyunu
Devrilen motosikletin altında kaldı

Devrilen motosikletin altında kaldı
İzmir'de 7'nci kattan düşen genç kadın feci şekilde can verdi

İzmir'de 7'nci kattan düşen genç kadın feci şekilde can verdi
Kayseri'de bir adamın valizinden birçok ildeki hastaların dosyaları çıktı

Kayseri'de bir adamın valizinden birçok ildeki hastaların dosyaları çıktı
Çocuğunun yanında kapkaç şoku yaşadı

Çocuğunun yanında kapkaç şoku yaşadı