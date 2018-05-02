Düzce'de kaza! Direksiyonda kalp krizi geçirdi

Düzce’de sürücüsü direksiyonda kalp krizi geçiren midibüs, şarampole devrildi

Düzce'de kaza! Direksiyonda kalp krizi geçirdi
Orhan Aydın idaresindeki midibüs D-100 Karayolu yan yolunda, sürücüsünün direksiyonda kalp krizi geçirmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye devrildi.


HASTANEYE KALDIRILDI


Kazada, Aydın’ı midibüste hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydın’ı bölgeye yakın özel bir hastaneye kaldırdı.

Aydın’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, midibüste inceleme yaparak yanma ihtimaline karşı çalışma yaptı.

AA


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