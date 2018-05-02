Düzce'de kaza! Direksiyonda kalp krizi geçirdi



HASTANEYE KALDIRILDI

Haber Merkezi

Orhan Aydın idaresindeki midibüs D-100 Karayolu yan yolunda, sürücüsünün direksiyonda kalp krizi geçirmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye devrildi.Kazada, Aydın’ı midibüste hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydın’ı bölgeye yakın özel bir hastaneye kaldırdı.Aydın’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, midibüste inceleme yaparak yanma ihtimaline karşı çalışma yaptı.AA