Düzce'de kuru temizleme kazanı bomba gibi patladı: 1 yaralı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, kuru temizleme dükkanındaki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Düzce'de kuru temizleme kazanı bomba gibi patladı: 1 yaralı
Düzce Cumhuriyet Mahallesi Şafak Sokağı'nda bulunan  Enver Keleş'e ait kuru temizleme dükkanındaki buhar kazanında, henüz  belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayı duyan vatandaşlar iş yerine gelerek yaralanan Keleş'i  bulunduğu yerden çıkardı.

Keleş, olay yerine sevk edilen ambulansa Cumayeri Devlet Hastanesi'ne  kaldırıldı.  Vücudunda yanık ve kesik bulunan Keleş'in hayati tehlikesinin  bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, patlama nedeniyle iş yerinin cam ve çerçeveleri sokağa  dağıldı.  Patlamada büyük oranda hasar gören iş yeri kullanılmaz hale gelirken,  kaldırımdaki bir araç da hasar aldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Evinde yakaladığı adamı öldüren sanığın davası başladı

Evinde yakaladığı adamı öldüren sanığın davası başladı
Akrabalarını öldüren trafik polisi hakkında karar

Akrabalarını öldüren trafik polisi hakkında karar
Diyarbakır'da arbede! 2 polis memuru bıçaklandı

Diyarbakır'da arbede! 2 polis memuru bıçaklandı
Adana'da tecavüz yalanıyla cinayete neden olan genç kıza 2 yıl hapis

Adana'da tecavüz yalanıyla cinayete neden olan genç kıza 2 yıl hapis
Mersin'de uzman çavuş aracında başından vurulmuş olarak bulundu

Mersin'de uzman çavuş aracında başından vurulmuş olarak bulundu
Kaybolan çocuk polisin şefkatiyle ailesine kavuştu

Kaybolan çocuk polisin şefkatiyle ailesine kavuştu
1.2 milyon TL'lik soygun yapan gaspçıların kaçış anı kamerada

1.2 milyon TL'lik soygun yapan gaspçıların kaçış anı kamerada
Obruğa düşen adamı itfaiye kurtardı

Obruğa düşen adamı itfaiye kurtardı
2 polisi bıçaklayıp kaçmaya çalışan hırsızlık şüphesi vurularak yakalandı

2 polisi bıçaklayıp kaçmaya çalışan hırsızlık şüphesi vurularak yakalandı
Üvey babasını tüfekle vurup yaralayan genç arkadaşının evinde yakalandı

Üvey babasını tüfekle vurup yaralayan genç arkadaşının evinde yakalandı
Fren yerine gaza basınca...

Fren yerine gaza basınca...