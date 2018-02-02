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Düzce'de şüpheli çantanın imha edilmesini bekleyenlere çay servisi

Düzce şehir merkezinde valilik yakınına bırakılan valiz paniğe neden oldu. Çantanın fünye ile patlatılmasını izleyenlere ve güvenlik önlemi alan polislere çay ocağı sahibi çay ve ıhlamur servisi yaptı

Düzce'de şüpheli çantanın imha edilmesini bekleyenlere çay servisi
Düzce'de akşam saatlerinde Düzce Valiliği'nin yakınında duvar üzerindeki valiz vatandaşların dikkatini çekti. Hemen polis ekiplerine haber verilmesi üzerine valizin bulunduğu bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 

Valiz etrafında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Polis ekipleri olay yerine bomba imha uzmanını çağırdı.


EKİPLER MERAKLILARI SIK SIK UYARDI


Valizin patlatılmasını izlemeye gelen vatandaşlar yoğun kalabalık oluştururken, polis ekipleri sık sık vatandaşları güvenli bölgeye geçmesi için uyarmak zorunda kaldı.


POLİS VE VATANDAŞLARA ÇAY, IHLAMIR SERVİSİ


Şüpheli çantanın patlatılmasını bekleyen vatandaş ve polislerin üşüdüğünü gören çay ocağı sahibi de vatandaşlara ve güvenlik önlemi alan polislere çay ve ıhlamur servisi yaptı.


ÇAY OCAĞI SAHİBİ SERVİSİ ABARTINCA...


Çay servisini abartan çay ocağı sahibi güvenlik şeridini de geçip şerit içindeki polislere de servis yapınca bomba imha uzmanı tarafından uyarılarak şerit dışına çıkartıldı. Çay ocağı sahibi şerit dışında çay ve ıhlamur servisi yapmaya devam etti.

Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valizin içinden iskambil kağıtları, kapı kilidi çıktı.


 


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