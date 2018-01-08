SON DAKİKA

Düzce'de yangın can aldı

Düzce’de 4 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Düzce'de yangın can aldı
Beyciler Mahallesi’nde bulunan 4 katlı aparmanın giriş katında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri, Mehmet Çalık’ın (23) yaşadığı daireden çıkan dumanları görerek yangına müdahale etmek istedi.



Vatandaşların eve girmeye çalıştığı esnada, piknik tüpünden olduğu tahmin edilen patlama meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve girerek kısa sürede yangını kontrol altına almayı başardı.


1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


Ekipler, soğutma çalışması sırasında Mehmet Çalık’ın hareketsiz bedenine rastladı. Olay yerinde hazır bulunan 112 Acil servis ekipleri Çalık’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalık’ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, yangın sırasında müdahale etmek isteyen ve dumandan etkilen iki kişi de Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Adıyaman’da kolu kopan işçiyi hastaneye yetiştirme telaşı

Adıyaman’da kolu kopan işçiyi hastaneye yetiştirme telaşı
İzne gelen uzman çavuşu vuran kişi yakalandı

İzne gelen uzman çavuşu vuran kişi yakalandı
Bir gün arayla ikinci ceset: Elleri bağlanmış, çuvala konulmuş

Bir gün arayla ikinci ceset: Elleri bağlanmış, çuvala konulmuş
Taciz iddiasına linç girişimi

Taciz iddiasına linç girişimi
Dağıtım iznindeki asker göçük altında can verdi

Dağıtım iznindeki asker göçük altında can verdi
Başkentte zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Başkentte zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Şeriatla yargılanmak isteyen tacizci öğretmen açığa alındı

Şeriatla yargılanmak isteyen tacizci öğretmen açığa alındı
'Bir şeyin yok' denilip eve gönderilen hasta hayatını kaybetti

'Bir şeyin yok' denilip eve gönderilen hasta hayatını kaybetti
Korkuluklara çarpan araçta 1 bebek ve 6 yaşındaki çocuk öldü

Korkuluklara çarpan araçta 1 bebek ve 6 yaşındaki çocuk öldü
Sokak ortasında emlakçının ayaklarına sıktı

Sokak ortasında emlakçının ayaklarına sıktı
Konya'daki katilden şok itiraf: Müteahhitleri de öldürecektim!

Konya'daki katilden şok itiraf: Müteahhitleri de öldürecektim!