Düzce'de zincirleme kaza: 4 yaralı

Düzce D-100 karayolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Düzce'de zincirleme kaza: 4 yaralı
Kaza, Düzce D-100 karayolu Gümüşpınar Mahallesi mevkiinde 20.30 sıralarında meydana geldi.

Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada bir araç kanala uçarken, araçlarda bulunan Zafer C., Turgut K., Zeki P. ve Yusuf G. hafif şekilde yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI


Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Düzce’deki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, araçlar yan yola yönlendirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

DÜZCE (İHA) 


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