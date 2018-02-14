Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in tartışılan aracı satıldı



"HERKES AUDİ İLE GELSİN BEN PASSAT MI ÇEKEYİM?"



İSTİFA ETMİŞTİ



9 AKRABASI BELEDİYEDE

Serap Belovacıklı

'in 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde göreve gelmesinin ardından, Haziran 2014'te belediyenin 150 milyon lira borcu varken, 650 liraya Audi A8 marka makam otomobili alması tepkilere neden olmuştu.Mehmet Keleş'in görevinden istifa etmesinden sonra makam aracı yaklaşık 4 aydır Düzce Belediyesi'nin otoparkında muhafaza ediliyordu.Mehmet Keleş'in yerine başkan seçilen AK Partili Dursun Ay, otomobili kullanmayarak satışına karar verdi. Makam aracı Düzce Belediyesi'nin temizlik işlerini yürüten taşeron firmaya borç karşılığında 600 bin liraya satıldı.Düzce Belediye eski Başkanı Mehmet Keleş'in, Haziran 2014'te belediyenin 150 milyon lira borcu varken 650 bin liraya aldığı Audi A8L model makam otomobili, tartışma konusu olmuştu.Mehmet Keleş, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nda da inceleme konusu olan makam aracıyla ilgili eleştirilere, "Herkes Audi ile gelsin, ben Passat mı çekeyim yanlarına" diyerek cevap vermişti.Damadı Emre Kurt, geçen ağustos ayında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Keleş, "Şahsım ve yakınlarımla ilgili yürütülen çirkin kampanyanın partime ve kutsal davamıza daha fazla zarar vermemesi için, büyük bir heyecan ve istekle yürütmekte olduğum belediye başkanlığı görevimden istifa ediyorum" demişti.Başkan Keleş'in, aralarında amcası, gelini ve yeğenlerinin bulunduğu 9 akrabasını belediyede üst düzey görevlerde çalıştırdığı da iddia edilmişti. 2014'te belediye başkanı seçilen Mehmet Keleş, iddiaya göre amcası Şemsettin Yenersoy, teyzesinin kızı Mesude Özcan ile komşusu ve aile dostu Ali Güney'i belediye başkan yardımcısı yaptı. Başkan Keleş'in eşi Gönül Keleş'in yeğeni Emre Kahraman'ın Özel Kalem Müdürü, yeğenlerinden Ferit Girgin'in Destek Hizmetleri Müdürü, Zeynan Karabacak'ın Su ve Kanalizasyon Müdürü, Kenan Güreşçioğlu'nun da Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptığı ileri sürüldü. Başkan Keleş'in, 2 yıl Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapan yeğeni Akif Keleş'in geçen yıl Yazı İşleri Müdürlüğü görevine atadığı, gelini İlkay Karabulut Keleş'i de basın danışmanı olarak görevlendirdiği iddia edilmişti.