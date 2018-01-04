15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Düzce İl Jandarma Komutanı Yılmaz Özdemir itiraf etti: FETÖ'cüyüm

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Düzce İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir itirafçı oldu ve kendisinden sorumlu 3 cemaat abisinin isimlerini verdi.

Düzce İl Jandarma Komutanı Yılmaz Özdemir itiraf etti: FETÖ'cüyüm
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Düzce İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir itirafçı oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 22 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Düzce İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özdemir'in, gözaltına alınır alınmaz itirafçı olmak istediği ve kendisinden sorumlu 3 cemaat abisinin isimlerini verdiği öğrenildi.

Özdemir'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş aday olmayacağını açıkladı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş aday olmayacağını açıkladı
Son dakika: Ataşehir'de belediye otoparkında toprak kayması!

Son dakika: Ataşehir'de belediye otoparkında toprak kayması!
Cumhurbaşkanlığı korumalarına dağıtılmıştı! Sıra onlara geldi

Cumhurbaşkanlığı korumalarına dağıtılmıştı! Sıra onlara geldi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Abdullah Gül'ün KHK açıklamasına yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Abdullah Gül'ün KHK açıklamasına yanıt
Son Dakika... HDP'li İdris Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis

Son Dakika... HDP'li İdris Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis
Irak'ta mahsur kalan işçiler Türkiye'de

Irak'ta mahsur kalan işçiler Türkiye'de
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu ile görüşüyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu ile görüşüyor
Bingöl merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu! Canlı bomba yeleği bulundu

Bingöl merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu! Canlı bomba yeleği bulundu
Son Dakika... Bakan Mehmet Özhaseki'den Abdullah Gül'e KHK tepkisi

Son Dakika... Bakan Mehmet Özhaseki'den Abdullah Gül'e KHK tepkisi
İstanbul Balat'taki 'Demir Kilise' pazar günü açılıyor (Sveti Stefan Kilisesi)

İstanbul Balat'taki 'Demir Kilise' pazar günü açılıyor (Sveti Stefan Kilisesi)
Zemherinin sonunda İstanbul'da kar bekleniyor (Zemheri nedir?)

Zemherinin sonunda İstanbul'da kar bekleniyor (Zemheri nedir?)