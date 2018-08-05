Düzce polisi abartı egzoza savaş açtı

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri halktan gelen abart egzozlardan gelen gürültüler ve modifiye araçların trafiği tehlikeye düşürdüğü şikayetlerinin yoğun gelmesi üzerine harekete geçti. Düzce İl Merkezinde gün boyu uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Yunus Timleri ile Şahin Timleri ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte şehrin bir çok noktasında uygulama yaptılar. Yapılan uygulamalar sonucunda abart egzoz bulunan araçlar bulunan 12 araç ve motosiklet trafikten men edildi, 5 araca sürücüsünün ehliyetsiz olmasından dolayı cezai işlem uygulandı. Ayrıca 18 araca da çeşitli suçlardan 21 bin 452 TL Trafik idari para cezası uygulandı.

İHA