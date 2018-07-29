Düzce'de evin çatısı alev alev yandı
Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Esen'de bulunan Şükrü Tepe’ye ait iki katlı evin çatı katında yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evin çatısı kullanılmaz hale geldi
Düzce’nin Gölyaka İlçesi Esen Mahallesi’nde Şükrü Tepe’ye ait evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çatıdaki alevleri gören ev sahipleri olayı hemen Gölyaka Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.
NEYSE Kİ CAN KAYBI YAŞANMADI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangında can kaybı yaşanmazken evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.