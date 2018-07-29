Düzce’nin Gölyaka İlçesi Esen Mahallesi’nde Şükrü Tepe’ye ait evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdaki alevleri gören ev sahipleri olayı hemen Gölyaka Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

NEYSE Kİ CAN KAYBI YAŞANMADI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.







