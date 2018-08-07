Düzenli cinsel ilişki ve sarımsak kalbi koruyor

Marburg Philipps Üniversitesi’nden kardiyolog Johannes Hinrich von Borstel, düzenli cinsel ilişkiye girmenin ve sarımsak tüketmenin kalp hastalıklarına yakalanma riskini büyük ölçüde azalttığını ifade ediyor.

"25 YAŞINDAN SONRA YAĞ BİRİKMEYE BAŞLIYOR"

Habertürk'ün haberine göre; Borstel, 25 yaştan itibaren kalp damarlarında yağ birikmeye başladığının altını çizdi.

"KALP HASTALIĞI RİSKİNİN AZALDIĞI GÖRÜLDÜ"

Cinsel ilişki sırasında orgazm olmanın kalp sağlığını daha da geliştirdiğini belirten Borstel, “50 yaşının üzerinde düzenli bir seks hayatı olan kadınların kalp hastalığı risklerinin azaldığını saptadık” açıklamasında bulunuyor.



