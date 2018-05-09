Düzenli egzersiz kronik hastalıkları önlüyor

HAFTADA EN AZ 4 GÜN EGZERSİZ YAPIN

Can Hakman

, düzenli egzersiz ve yürüyüşün, sağlıklı kişilerin sağlığını sürdürmesinin yanı sıra kronik hastalıkların oluşmasında ve önlenmesinde önemli rol oynadığını belirtti.Ketenci, "" dolayısıyla yaptığı açıklamada, düzenli yürüyüş ve bilinçli egzersizin, diyabetten kalp ve damar hastalıklarına, depresyondan kronik yorgunluğa kadar birçok hastalığı önlemede önem taşıdığına işaret ederek, özellikle yürüme ve spor yapmayı hastaların çoğuna önerdiklerini ifade etti.Hangi egzersizin ne sıklıkla yapılacağının, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanının değerlendirmesiyle kişiye uygun şekilde planlanması gerektiğinin altını çizen Ketenci, hem hareketsiz yaşamın hem de aşırı fiziksel aktivite ve sporun eklemlere zarar verdiğinin, kıkırdağı zedelediğinin görülebildiğini aktardı.Ketenci, planlı egzersiz yapmanın önemini vurgulayarak, şu önerilerde bulundu:"Düzenli egzersiz ve yürüyüş, yalnızca sağlıklı kişilerin sağlığını sürdürmesinde değil, kronik hastalıkların oluşmasında ve önlenmesinde önemli rol oynuyor. Kas kuvvetini ve dayanıklılığını artırmak için haftada en az 4 gün egzersiz yapmak gerekiyor. İstenilen düzeye ulaşılınca haftada 1 gün egzersizle devam etmek yeterlidir.Fiziksel olarak aktif olmak, kiloya ve beslenmeye dikkat etmek, gerektiğinde doktor kontrolünde gıda takviyeleri, ilaçlar, fizik tedavi, diz içi enjeksiyonlar gibi yöntemlere başvurarak her yaşta sağlıklı ve aktif olmak mümkün. Eklem sağlığının korunması için kullanılan gıda takviyeleri hekim önerisiyle bilinçli kullanıldığında daha etkin olur. Bu tür gıda takviyeleri genellikle kıkırdağı korumak ve hastalığın gidişini yavaşlatmak amacıyla öneriliyor.Glukozamin, kondroitin, MSM, kollajen, yumurta kabuğu zarı, zerdeçal, kuşburnu gibi birçok molekül bu kapsamda destek tedavi olarak yer alıyor. Zamanla eklemlerde oluşacak yıpranma sebebiyle yaşanan hareket kısıtlamasının etkisini azaltmak için eklem sağlığını bilinçli aktivite, dengeli beslenme ve bu tür gıda takviyeleri ile desteklemek mümkün."