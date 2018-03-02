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E-5'te trafik ve metrobüs seferleri durma noktasına geldi!

İstanbul'da E-5 karayolunun Sefaköy bölümünde Avcılar istikametinde kamyonun üzerindeki trafo devrildi. Yola akan yağ metrobüs seferlerini de aksattı.

E-5'te trafik ve metrobüs seferleri durma noktasına geldi!
İstanbul E-5 Karayolu Sefaköy mevkii Avcılar istikametinde rampada seyir halindeki kamyonda yüklü trafo yola devrildi. Trafo içindeki yağ yola akınca trafik Avcılar istikametinde temizlik çalışmaları nedeniyle durdu.
 

TRAFİK AKIŞI YAN YOLDAN SAĞLANIYOR


Trafik akışı yan yola kaydırıldı. Metrobüs seferlerinde de aksamalar yaşanmaya başladı. Kısa süre içerisinde trafo yoldan kaldırılsa da yolun temizlenmesi çalışmaları nedeniyle halen trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.



Ters istikamette ise seyir trafiği yoğunluğa neden oldu.


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