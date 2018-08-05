E-5'te bisikletle ölümüne yolculuk!
İstanbul Sefaköy’de E-5 Karayolu üzerinde bir bisikletlinin akıl almaz yolculuğu kameralara yansıdı. Bisiklete yan oturan, ayakları pedalda olmayan ve aynı zamanda kulağında kulaklık olan gencin adeta ölümüne yaptığı yolculuk, görenleri dehşete düşürdü
Sefaköy’de E-5 Karayolu üzerinde kameralara yansıyan bir bisikletlinin görüntüsü görenleri hayrete düşürdü. Kameralara yansıyan görüntülerde Sefaköy’den Şirinevler istikametine ilerleyen bir bisikletlinin ayaklarının pedalda olmadığı görülüyor. Seleye yan oturan ve her iki ayağı da petalda olmayan bisikletlinin, bir ara tek elini de gidondan bıraktığı görülüyor.
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Kulağında kulaklık olan, kaskı da bulunmayan sürücünün bu yolculuğu görenleri dehşete düşürdü.
Kendi hayatının yanı sıra trafiği de tehlikeye sokan bisiklet sürücüsü, trafikte bir süre sonra gözden kayboldu.