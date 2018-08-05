Sefaköy’de E-5 Karayolu üzerinde kameralara yansıyan bir bisikletlinin görüntüsü görenleri hayrete düşürdü. Kameralara yansıyan görüntülerde Sefaköy’den Şirinevler istikametine ilerleyen bir bisikletlinin ayaklarının pedalda olmadığı görülüyor. Seleye yan oturan ve her iki ayağı da petalda olmayan bisikletlinin, bir ara tek elini de gidondan bıraktığı görülüyor.

Bu haberi de okudular E-5'te bisikletle ölümüne yolculuk!

Kulağında kulaklık olan, kaskı da bulunmayan sürücünün bu yolculuğu görenleri dehşete düşürdü.

Kendi hayatının yanı sıra trafiği de tehlikeye sokan bisiklet sürücüsü, trafikte bir süre sonra gözden kayboldu.



