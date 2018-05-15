E-5’te trafik kazası: 1 yaralı
E-5 Avcılar Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
Kaza, 01.45 sıralarında E-5 Avcılar Ankara istikametinde meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenden B.Y.(35) idaresindeki otomobil bariyere çarptı.
ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI
Çarpmanın etkisiyle B.Y. araç içinde sıkıştı. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.