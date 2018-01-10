E-Bursum ile en fazla burs İstanbul'da verildi

150 BİN KULLANICISI VAR

Senim Tanay

Türkiye'deki manuel burs sistemini dijitale taşıyan sosyal girişim, yaklaşık 4 bin bursiyere 12 milyon TL burs sağladı. 4 bin bursiyerin yüzde 59'unu kadınlar oluşturdu.Bursların şehir dağılımı ise yüzde 23 İstanbul, yüzde 9 Ankara, yüzde 6 İzmir, yüzde 4 Konya, yüzde 4 Malatya, yüzde 3'er Elazığ, Kocaeli, Diyarbakır ve Van şeklinde oldu.Burs alanların yaş dağılımı ise şöyle: 21 yaş yüzde 22, 20 yaş yüzde 21, 19 ve 22 yaş yüzde 16, 18 yaş yüzde 10, 23 yaş yüzde 5, 24 yaş yüzde 4.2011 yılında Van depreminden sonra bursa ihtiyaç duyan ve burs arayışı sırasında işin zorluklarının farkına vararak bu konuda çözüm üretmek isteyen Mesut Keskin tarafından 2015 Eylül'de kurulan E-Bursum, 150 bin kullanıcıya sahip. Türkiye'nin 81 ilinden öğrencilerin kullandığı uygulamada burs alanların yüzde 80'i lisans öğrencisi. Yaklaşık 10 tane vakıf ve dernekle anlaşması olan uygulamada, burs arayan öğrenciler profillerini oluşturup burs arayışına girerken kurumlar da kendi profillerini oluşturup nasıl bir burs vereceklerini belirliyor.