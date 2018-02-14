E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı (e-Devlet soyağacı sorgulama)

14 Şubat 2018, Çarşamba 23:43 15 Şubat 2018, Perşembe 00:37
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün soyağacı sorgulama sistemini e-Devlet üzerinden vatandaşların hizmetine açma kararından sonra sistem kilitlenmişti
YOĞUNLUKTAN ASKIYA ALINMIŞTI
e-Devlet üzerinden başlayan soyağacı sorgulama hizmeti vatandaşların yoğun ilgisinin ardından askıya alınmıştı. Devreye yeni bir bakanlık girmişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sistemdeki sorunun giderilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte çalışma başlatmıştı.
Yapılan çalışmaların ardından e devlet sorgulama ekranı bu akşam 23.30 sıralarında tekrardan erişime açıldı.