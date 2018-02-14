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E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı (e-Devlet soyağacı sorgulama)

Geçtiğimiz günlerde aşırı yoğunluk nedeniyle durdurulan soyağacı sorgulama sayfası tekrar kullanıma açıldı

15 Şubat 2018, Perşembe 00:37
E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı (e-Devlet soyağacı sorgulama)
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün soyağacı sorgulama sistemini e-Devlet üzerinden vatandaşların hizmetine açma kararından sonra sistem kilitlenmişti


YOĞUNLUKTAN ASKIYA ALINMIŞTI


e-Devlet üzerinden başlayan soyağacı sorgulama hizmeti vatandaşların yoğun ilgisinin ardından askıya alınmıştı. Devreye yeni bir bakanlık girmişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sistemdeki sorunun giderilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte çalışma başlatmıştı.

Yapılan çalışmaların ardından e devlet sorgulama ekranı bu akşam 23.30 sıralarında tekrardan erişime açıldı.


E-devlet soyağacı ne zaman açılacak? Sorgulama ekranıE-devlet soyağacı ne zaman açılacak? Sorgulama ekranı
Alt-üst soy sorgulama ne zaman başlayacak? (e-Devlet soyağacı sorgulama)Alt-üst soy sorgulama ne zaman başlayacak? (e-Devlet soyağacı sorgulama)
E-Devlet'te 1 saatte 33 bin kişi soyağacını sorguladı (e-Devlet soyağacı sorgulama)E-Devlet'te 1 saatte 33 bin kişi soyağacını sorguladı (e-Devlet soyağacı sorgulama)


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