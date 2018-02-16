E-Devlet alt-üst soy sorgulamada bunu sakın yapmayın!



SOYAĞACINIZI PAYLAŞMAYIN!

3 MİLYONDAN FAZLA SORGULAMA

Adem Özdoğan

Yoğunluk nedeniyle erişimine kısa bir süre ara verilen e-devlet soyağacı sorgulama sayfası yeniden aktif hale getirildi. Yine yoğun ilgi gösterilen sorgulama uygulamasında 1800’lü yıllarda doğanların birçoğu için soyadı ve ‘sağ’ bilgisi verildiği dikkat çekti. Bu durum ise vatandaşlar tarafından sosyal medyaya taşındı.Ancak soyağacını öğrenen vatandaşlar yaptıkları bu paylaşımlarla dolandırıcılara kapı araladığının farkında değil.Oluşturulan talebin ardından bazı vatandaşlar öğrendikleri Soyağacı bilgilerini açık bir şekilde sosyal medyada paylaşırken bazı vatandaşlar ise bilgileri kapatarak sosyal medyada paylaşmaya başladı.Bankalar yaptıkları uyarılarda hiç kimseyle anne kızlık soyadınızı paylaşmamanız için uyarı üstüne uyarı yaparken vatandaşların soyağacı bilgilerini açık bir şekilde sosyal medyada paylaşması kişisel veri güvenlikleri için tehlike oluşturuyor. Güvenliğiniz için soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.e-Devlet üzerinden geçen akşam kullanıma açıldığı dakikadan bu saate kadar olan sürede 3 milyon 641 bin belge üretildi.