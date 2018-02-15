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E-Devlet alt-üst soy sorgulamada büyük hata! (Soy ağacı sorgula)

E-Devlet soy ağacı (alt-üst soy bilgisi sorgulama) uygulamasında 1800’lü yıllarda doğan vatandaşların birçoğu için ‘sağ’ bilgisi veriliyor. Nüfus Müdürlüğü yetkilileri bu hatayla ilgili Posta.com.tr'ye açıklama yaptı

15 Şubat 2018, Perşembe 15:48
E-Devlet alt-üst soy sorgulamada büyük hata! (Soy ağacı sorgula)
E-Devlet soy ağacı sorgulama (alt-üst soy bilgisi sorgulama)  uygulamasında işlem yapan vatandaşlar, verilen bilgileri görünce adeta şok oldu.
 

1844 DOĞUMLU VATANDAŞ 'SAĞ' GÖRÜNÜYOR!


 İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve e-Devlet üzerinden erişilen Alt Üst Soy Belgesi’ne göre 1844, 1868, 1875 gibi yılında doğan bir vatandaş sağ olarak görülüyor. Bu durum ise vatandaşlar tarafından sosyal medyaya taşındı. Sosyal medyada yayılan gönderinin ardından e-Devlet’e giren vatandaşlar, aynı sorunun kendilerinde de görüldüğünü yine sosyal medyadan paylaşarak duyurdu.

Alt-üst soy sorgulama ne zaman başlayacak? (e-Devlet soyağacı sorgulama)Alt-üst soy sorgulama ne zaman başlayacak? (e-Devlet soyağacı sorgulama)

 

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİNDEN POSTA'YA AÇIKLAMA


Posta.com.tr'nin ulaştığı nüfus müdürlüğü yetkilileri ise yaşanan bu aksaklıkla ilgili bilgi verdi. POSTA'ya konuşan yetkili, böyle bir aksaklığın yaşanmasının sebebinin; 'Sağ' olarak görünen o kişilerin zamanında başka bir yerleşim yerine göç etmesi, yurt dışına gitmesi ya da hakkında ölüm bildirimlerinin yapılmamasından kaynaklandığını ifade etti.


SOY İSİMLERİ DE VAR


1800’lü yıllarda doğanın sağ olarak gösterilmesinin yanı sıra sistem üzerinde aynı yıllarda doğan kişilere soyadı verilmesi de dikkat çekti. Soyadı Kanunu ise 1934 yılında yürürlüğe girmişti.


 


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