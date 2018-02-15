E-Devlet alt-üst soy sorgulamada büyük hata! (Soy ağacı sorgula)

1844 DOĞUMLU VATANDAŞ 'SAĞ' GÖRÜNÜYOR!

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİNDEN POSTA'YA AÇIKLAMA

POSTA



SOY İSİMLERİ DE VAR

Adem Özdoğan

uygulamasında işlem yapan vatandaşlar, verilen bilgileri görünce adeta şok oldu.tarafından hazırlanan ve e-Devlet üzerinden erişilen’ne göre 1844, 1868, 1875 gibi yılında doğan bir vatandaş sağ olarak görülüyor. Bu durum ise vatandaşlar tarafından sosyal medyaya taşındı. Sosyal medyada yayılan gönderinin ardındane giren vatandaşlar, aynı sorunun kendilerinde de görüldüğünü yine sosyal medyadan paylaşarak duyurdu.'nin ulaştığı nüfus müdürlüğü yetkilileri ise yaşanan bu aksaklıkla ilgili bilgi verdi.'ya konuşan yetkili, böyle bir aksaklığın yaşanmasının sebebinin; 'Sağ' olarak görünen o kişilerin zamanında başka bir yerleşim yerine göç etmesi, yurt dışına gitmesi ya da hakkında ölüm bildirimlerinin yapılmamasından kaynaklandığını ifade etti.1800’lü yıllarda doğanın sağ olarak gösterilmesinin yanı sıra sistem üzerinde aynı yıllarda doğan kişilere soyadı verilmesi de dikkat çekti. Soyadı Kanunu ise 1934 yılında yürürlüğe girmişti.