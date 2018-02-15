e devlet alt üst soyağacı sorgulama ekranı- Sorgulamak için tıklayın

E-DEVLET ALT ÜST SOYAĞACI SORGULAMAK İÇİN TIKLA

Büşra Kamış

Beklenen son dakika haberi geldi!ekranı açıldı. Geçtiğimiz günlerde Alt Üst Sorgulama Soy ağacı e devlete girer girmez 4 milyon kişi soy ağacını sorgulamak için girmişti ve site çökmüştü. Bunun üzerine yetkililer kota çözümü getirdi ve gün içerisinde belirledikleri kotaya kadar vatandaşlar soy ağacına bakabilecek. Siz de soy ağacınızı öğrenmek istiyorsanız haberimizde bulunan linki tıklayarak öğrenebilirsiniz. 1800'lü yıllara kadar öğrenebileceksiniz.Soy kütüğünü öğrenmek isteyenler, daha önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuruyordu. Dilekçeye cevap verilmesi durumunda alt-üst soy bilgisine ulaşılabiliyordu. Genel müdürlük daha önce dijital ortama aktardığı bilgileri, gelen talepler üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na verdi. Bakanlık, alt-üst soy bilgilerini e-Devlet’e aktardı.Sistem sayesinde 10 kuşak öncesi büyüklerinizin isimlerine, medeni durumlarına, mahallelerine, doğum ve ölüm tarihlerine ulaşabilmek mümkün.Vatandaşların internetten soyağacını görüntüleyebileceği bir sistemi hayata geçirince tarihçiler arasında da bir tartışma konusu oldu.Habertürk yazarı Murat Bardakçı da bugünkü yazısında “Noksansız bir soyağacı çıkartmamız mümkün değildir” dedi. Bardakçı şu ifadeleri kullandı:“Teknik problemlerin halledilmesinin ardından herhangi bir şekilde kayıtlara ulaşabildiğiniz takdirde yedi ceddinizi öğrenebileceğinizi, anne ve baba tarafından asırlar önceki aile kayıtlarınıza ulaşabileceğinizi zannetmeyin. Şanslı iseniz en fazla dört, haydi bilemediniz beş nesil geriye, 1800’lerin ortalarına kadar gidebilir ve orada kalırsınız. Öyle hayal ettiğiniz gibi asırlar öncesine, onbeşinci, onaltıncı yüzyıllara ulaşmanız mümkün değildir. Zira, 19. asırdan itibaren tutulmuş nüfus kayıtları ile daha önce yapılmış sayımların evrakı farklı yerlerdedir, meselâ 1831 ile 1880’ler arasında yapılan ve sadece erkeklerin kaydedildiği nüfus sayımının belgeleri devlet arşivinde, 1880’ler sonrasında kadınların da yazıldığı defterler ise nüfus müdürlüklerindedir ve bunların tamamı henüz yeni harflere aktarılmamıştır.”Kısacası yüzlerce yıl geriye giden bir soyacağı çıkarmak isteyenlerin Osmanlı arşivlerine de girmesi, tahrir defterlerini incelemesi gerekiyor. Özellikle ataları göç edenlerin resmi belgelerde dördüncü nesle kadar geriye gitmesi bile çok zor. Göç edilen yerler Türkiye sınırları dışında kaldıysa o ülkelerin arşivlerinde de araştırma yapılması ve epey çaba harcaması gerekiyor.Bu arada Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün soyağaçlarını daha eski tarihlere götürebilecek çalışması da sürüyor. Genel Müdür Sinan Güner bu ay başında yaptığı açıklamada şöyle demişti: “Elektronik arşiv çalışması başlattık, İstanbul’dan Hatay’dan kamyonlarla belgeleri getirdik. Osmanlıca 320 milyon evrakı tarayacağız. Buradan nüfus kütükleri çıkarıyoruz, sadece tarama değil restorasyon da yapıyoruz. Osmanlıca arşivler, nüfus bağını ortaya çıkartıyoruz. Biz bunları bitirdiğimiz zaman TC kimlik numaralarıyla ilişkilendireceğiz. Böylece herkesin soy bağı resmi olarak da ortaya çıkacak.”