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e-Devlet borç ve alacak sorgulama tek tıkla yapılabiliyor

E-Devlet sisteminde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir sorgulama ekranının daha olduğu ortaya çıktı. Telefon, internet ve TV abonelikleri ile ilgili geçmiş yıllara ait borcun yanı sıra yapılan fazla ve hatalı ödemelerden kaynaklı ortaya çıkan alacaklar da görülebiliyor. Alacak çıkması halinde ise paylaşılan hesap numarasına 15 gün içinde söz konusu ödeme gerçekleştiriliyor.

06 Mart 2018, Salı 14:42
e-Devlet borç ve alacak sorgulama tek tıkla yapılabiliyor
SON zamanlarda soyağacı, sefer görev emri, miras sorgulama gibi işlemlerle gündeme gelerek yaşanan yoğunluktan ötürü erişim sıkıntısı yaşanan e-Devlet üzerinden milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren bir sorgulamanın daha yapıldığı ortaya çıktı.

e-devlet soyağacı sorgulama hizmeti geldi (e-devlet şifresi nasıl alınır?) e-devlet soyağacı sorgulama hizmeti geldi (e-devlet şifresi nasıl alınır?)

Yenişafak gazetesinde yer alan habere göre, "Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında 22/09/2014 tarihli ve 2014/DK-THD/466 sayılı Kurul Kararı gereği abone sayısı 200 binin üzerindeki işletmecilere ait borç ve alacak bilgileri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

e-Devlet Miras Sorgulama nasıl yapılır? (e-Devlet'ten yeni hizmet: Mirasçılık Belgesi )e-Devlet Miras Sorgulama nasıl yapılır? (e-Devlet'ten yeni hizmet: Mirasçılık Belgesi )
 

BORÇ VE ALACAK GÖRÜLEBİLİYOR


3 yıldan fazladır uygulamada olan düzenleme ile mobil ve sabit hat telefonlar ile internet ve Kablolu TV gibi uydu sağlayıcılarına yapılan aboneliklerle ilgili geçmiş döneme ait borç sorgusunun yanı sıra ortaya çıkan alacaklar da görülebiliyor.

Telefon, internet ve uydu aboneliklerinde fazladan yapılan ödemeler, hatalı faturalar, cihaz bedelleri gibi çeşitli nedenlerle tüketiciler bilmeden aldıkları hizmetlerden ötürü her ay düzenli ödeme yaptıkları işletmeciler karşısında alacaklı konumuna geçiyor.


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