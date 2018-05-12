15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

E-Devlet kapısı üzerinden askerlik yoklaması hizmeti sunulmaya başlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askerlik çağına giren yükümlülerin, askerlik yoklaması işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği belirtildi

E-Devlet kapısı üzerinden askerlik yoklaması hizmeti sunulmaya başlanıyor
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile e-devlet üzerinden askerlik yoklaması hizmeti sunulmaya başlanacağını duyurdu.
 

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Günümüzde teknoloji ve bilgi sistemlerinin etkin kullanımına bağlı olarak, askerlik yükümlülüğü bulunan vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla, yükümlülerden askerlik yoklaması işlemlerinde talep edilen bilgi formlarını e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda doldurmaları ve Aile Hekimi'ne giderek askerlik yoklaması işlemlerini yaptırmaları yönünde Milli Savunma Bakanlığı – Sağlık Bakanlığı – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile yapılan çalışmalarda tamamlanmıştır.
 

ASKERLİK YOKLAMASI YAPILABİLECEK


Vatandaşlarımızın asker alma işlemlerini günümüzün teknolojik koşullarından faydalanarak askerlik şubelerine gitmeden düzenlemek ve yapılacak işlemlerin etkinliğini artırmak amacıyla, yükümlülerden yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formlarını internet ortamında e-Devlet Kapısı üzerinden doldurmaları ve Aile Hekimine giderek askerlik yoklaması sağlık muayenesi işlemlerini yapabilmeleri hedeflenmiştir. Bu kapsamda, e-Devlet Kapısı'nın mobil uygulaması üzerinden de ulaşılabilen ve hazırlıkları tamamlanmış olan 'Askerlik Yoklaması' hizmeti, 02 Kasım 2016 tarihinden itibaren Manisa ilinde ve 10 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Ankara ilinde pilot olarak uygulanmıştır. Söz konusu hizmet, 14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ülke genelinde kullanıma açılacaktır. Bu bağlamda 'Askerlik Yoklaması' hizmetinin kullanıma açılmasıyla birlikte, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin hızlanması, askerlik şubelerine gitmeden hızlı ve etkin olarak işlemlerini sonuçlandırması sonucu memnuniyetin artırılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, bunun sonucu olarak kamu ve vatandaşlarımızca karşılanan maliyetlerin düşürülmesi ve Aile Hekimlerinin sistematik bir yapıyla daha bütüncül ve sağlıklı bir şekilde askerlik yoklaması sağlık muayenesi işlemlerini yapabilmeleri mümkün hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

'Bana tecavüz ediyorlar' deyip balkondan yardım istedi

'Bana tecavüz ediyorlar' deyip balkondan yardım istedi
Otobüs kaçıran çocuklar yine başında: Bu sefer de minibüsü çaldılar

Otobüs kaçıran çocuklar yine başında: Bu sefer de minibüsü çaldılar
Son dakika! Diyarbakır'da işçiler inşaat iskelesinden düştü!

Son dakika! Diyarbakır'da işçiler inşaat iskelesinden düştü!
AVM'de mağazada denediği pantolondan yarasa çıkmıştı... Savcılık kararını verdi

AVM'de mağazada denediği pantolondan yarasa çıkmıştı... Savcılık kararını verdi
Talihsizliğin böylesi: Attığı olta yüksek gerilim hattına takıldı

Talihsizliğin böylesi: Attığı olta yüksek gerilim hattına takıldı
Almanya'da çalıp Irak’ta sattılar

Almanya'da çalıp Irak’ta sattılar
Youtuber’a suçüstü! Videoyu Gümrük Muhafaza Müdürlüğü de izleyince olanlar oldu

Youtuber’a suçüstü! Videoyu Gümrük Muhafaza Müdürlüğü de izleyince olanlar oldu
Mardin Kızıltepe'de aşırı yağıştan kerpiç ev çöktü

Mardin Kızıltepe'de aşırı yağıştan kerpiç ev çöktü
Yaşarken ölmek

Yaşarken ölmek
Yemen'de Türk gemisinde patlama

Yemen'de Türk gemisinde patlama
İstanbul’da 2 bin 400 polisle dev uygulama

İstanbul’da 2 bin 400 polisle dev uygulama