e-Devlet Miras Sorgulama nasıl yapılır? (e-Devlet'ten yeni hizmet: Mirasçılık Belgesi )

E-Devlet'ten miras sorgulama



BUGÜNDEN İTİBAREN HİZMET VERİLMEYE BAŞLANACAK

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:



ACABA SİZE MİRAS KALDI MI?

Adem Özdoğan

dönemi başlıyor. Son dönemde "ı" ve "1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi Sorgulama" hizmeti başlatanuygulaması bu kez de sistem üzerinden "Mirasçılık Belgesi" hizmeti vermeye başlıyor.6 Mart tarihinden itibaren verilmeye başlanacak hizmet ile ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi."Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir."Haberin açıklanması ile birlikte binlerce kullanıcı kendisine miras kalıp kalmadığını araştırmaya başladı.e-devlet tarafından gerçekleştirilen soyağacı uygulamasında site yoğunluktan dolayı uzun süreli olarak kilitlenmişti.