E Devlet miras sorgulama nasıl yapılır? Veraset İlamı nedir?

E-DEVLET MİRAS SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-DEVLET'TEN VERASET İLAMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

MİRAS ÇIKARSA VERGİ ÖDENECEK

Haber Merkezi

E-Devlet'ten yepyeni bir uygulama daha geldi. Bu seferki yenilik "Versaet İlamı Sorgulama" şeklinde... Yani bu sorgulamayla miras bırakılmışsa artık bunu rahatça öğrenebileceksiniz. E-Devlet'in yakın zamandaki uygulamarıysa "Soyağacı Sorgulama" ve "Sefer Görev Emri Sorgulama"ydı.Miras sorgulama yapmak isteyen vatandaşların ilk önceliği PTT'den E-Devlet şifresi temin etmek, daha sonra ise https://www.turkiye.gov.tr/ adresine girip T.C. kimlik numarasını ve şifreyi girip "Adelet Bakanlığı" sekmesine tıklayıp "Veraset iLamı Sorgulama"ya tıklamınız gerekiyor. Karşınıza çıkan sayfada ise miras bırakan kişinin T.C. Kimlik numarasını girdikten sonra bilgilere ulaşabilirsiniz.Bir diğer ve en rahat yol ise E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Veraset İlami Sorgulama" yazmak. Bu yazıyla birlikte otomatik gelen linke tıklayıp sorgulama yapabilirsiniz. Bu arada sorgulama maalesef telefon üzerinden yapılamıyor."Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir."Sorgulama yaptığınızda eğer bir miras çıkma durumu varsa, Veraset ve İntikal Vergisi ödemeniz gerekecek. Örneğin 240 bin lira miras çıkmışsa eğer, yüzde 1'lik bir vergi alınacak.