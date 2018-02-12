E-devlet soyağacı ne zaman açılacak? Sorgulama ekranı

Büşra Kamış

'te yayına giren? Sorusu çığ gibi büyüyor. Soyağacını merak eden vatandaşlarhizmetine yayınlanınca akın etti. Bu sebepten ötürü sorgulama ekranı çöktü. Daha sonra e-devlet yetkilileri "Altsoy ve üst soy bilgi servisinin daha hızlı ve kesintisiz sağlanması için teknik çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanması sonrası hizmet kullanıma açılacaktır." diye bir not paylaştı bizimle. Ama vatandaşların aklındaki soru gitmedi.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yeni yaptığı açıklamada servisinin daha hızlı ve kesintisiz sağlanması için teknik çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanması sonrası hizmet kullanıma açılacaktır.’’ İfadesi kullanıldı.E-devlet'te yayınlanan Soyağacı'nın 1800'lü yıllara kadar gösterileceği bilgisi vatandaşlara ulaşınca o anda tamı tamına 4 milyon kişi tıkladı. Bu normal zamanlardaki ziyaretçi sayısının 3-4 katına denk geliyor. Ancak bu ziyaretçilerin çok azı amacına ulaşabilmiş.Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; E-Devlet hizmetinin verildiği turkiye.gov.tr adresi yoğunluktan dondu. Gece yarısından sonra bile siteye yoğunluktan girilemedi. Yoğunluk bütün E-Devlet sayfasının tamamını kullanılamaz hale getirince uygulamaya ara verildi. Şimdi bu kayıtları sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasının altyapısı güçlendirilerek uygulama yeniden hizmete girecek. Çalışmalar devam ediyor.Vatandaşların internetten soyağacını görüntüleyebileceği bir sistemi hayata geçirince tarihçiler arasında da bir tartışma konusu oldu.Habertürk yazarı Murat Bardakçı da bugünkü yazısında “Noksansız bir soyağacı çıkartmamız mümkün değildir” dedi. Bardakçı şu ifadeleri kullandı:“Teknik problemlerin halledilmesinin ardından herhangi bir şekilde kayıtlara ulaşabildiğiniz takdirde yedi ceddinizi öğrenebileceğinizi, anne ve baba tarafından asırlar önceki aile kayıtlarınıza ulaşabileceğinizi zannetmeyin. Şanslı iseniz en fazla dört, haydi bilemediniz beş nesil geriye, 1800’lerin ortalarına kadar gidebilir ve orada kalırsınız. Öyle hayal ettiğiniz gibi asırlar öncesine, onbeşinci, onaltıncı yüzyıllara ulaşmanız mümkün değildir. Zira, 19. asırdan itibaren tutulmuş nüfus kayıtları ile daha önce yapılmış sayımların evrakı farklı yerlerdedir, meselâ 1831 ile 1880’ler arasında yapılan ve sadece erkeklerin kaydedildiği nüfus sayımının belgeleri devlet arşivinde, 1880’ler sonrasında kadınların da yazıldığı defterler ise nüfus müdürlüklerindedir ve bunların tamamı henüz yeni harflere aktarılmamıştır.”Kısacası yüzlerce yıl geriye giden bir soyacağı çıkarmak isteyenlerin Osmanlı arşivlerine de girmesi, tahrir defterlerini incelemesi gerekiyor. Özellikle ataları göç edenlerin resmi belgelerde dördüncü nesle kadar geriye gitmesi bile çok zor. Göç edilen yerler Türkiye sınırları dışında kaldıysa o ülkelerin arşivlerinde de araştırma yapılması ve epey çaba harcaması gerekiyor.Bu arada Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün soyağaçlarını daha eski tarihlere götürebilecek çalışması da sürüyor. Genel Müdür Sinan Güner bu ay başında yaptığı açıklamada şöyle demişti: “Elektronik arşiv çalışması başlattık, İstanbul’dan Hatay’dan kamyonlarla belgeleri getirdik. Osmanlıca 320 milyon evrakı tarayacağız. Buradan nüfus kütükleri çıkarıyoruz, sadece tarama değil restorasyon da yapıyoruz. Osmanlıca arşivler, nüfus bağını ortaya çıkartıyoruz. Biz bunları bitirdiğimiz zaman TC kimlik numaralarıyla ilişkilendireceğiz. Böylece herkesin soy bağı resmi olarak da ortaya çıkacak.”