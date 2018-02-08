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E-Devlet soyağacı sorgulama ekranı kilitlendi (e-Devlet'ten soyağacı sorgulama)

E-Devlet’te yeni başlayan alt-üst soy bilgisi sorgulama (soyağacı sorgulama) hizmeti büyük ilgi çekti. Yoğun giriş nedeniyle sistem kilitlendi. Soyağacı sorgulamasıyla 1800'lü yıllara kadar aile geçmişi görüntülenebiliyor

08 Şubat 2018, Perşembe 14:47
E-Devlet soyağacı sorgulama ekranı kilitlendi (e-Devlet'ten soyağacı sorgulama)
E-Devlet’te alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti bugün uygulanmaya başlandı. Vatandaşlar kullanıcı adı ve şifreleriyle E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü altyapısı üzerinden alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmetini kullanabiliyor. Şimdi soyağacını görmek isteyen herkes, "Soyağacı sorgulama, e-devlet soyağacı sorgulama" gibi aratmalar yapmaya başladı.


1800'LÜ YILLARA KADAR GÖRÜLEBİLİYOR 


Sisteme giren vatandaşlar "belge oluştur" diyerek 1800'lü yıllara kadar soy ağaçlarını görebiliyor.
 

SOYAĞACINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN


YOĞUNLUK NEDENİYLE SİSTEM KİLİTLENDİ


Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği hizmet sayfasının ise yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman kilitlendiği görüldü.


Soyağacı Nedir?

Nüfus Hizmetlerinin yürütülmesi ile nüfus kayıtlarının tutulmasına ve nüfus kayıtlarına ilişkin bilgi ve belge verilmesine ilişkin hususlar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir. 
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi "Nüfus kayıt örneklerini; kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler." hükmündedir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda soyağacı veya soy kütüğü ya da şecere verilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığından, bu yöndeki talepler yukarıda belirtilen mevzuat hükmü doğrultusunda ilgililerin alt ve üst soylarına ait düzenlenen nüfus kayıt örnekleri ile sağlanmaktadır.

Bu nedenle, kişiler ancak alt ve üst soylarını kapsayan nüfus kayıt örneklerini bulundukları yer nüfus müdürlüğünden almaları mümkündür. Bunun dışındaki talepler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7, 9 ve 21'inci maddeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4, 5, 6 ve 8'inci maddeleri uyarınca, ilgililerin soyağacı ya da soy kütüğü olarak tanımlanan taleplerin yerine getirilmesi mümkün değildir.


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