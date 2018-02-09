e-devlet soyağacı sorgulama hizmeti geldi (e-devlet şifresi nasıl alınır?)

e- devlet şifresi nasıl alınır? e-devlet soyağacı öğrenme...
Günün en çok merak edilen iki sorusu bu oldu. Bunun nedeni ise www.turkiye.gov.tr
'de soyağacı sorgulama hizmetinin açılması.
Kullanıcılar bu hizmet sayesinde 1800'lü yıllarak kadar üst soy bilgilerini kontrol edebilecek. Ancak hizmetin yürürlüğüne girmesi ile beraber çok sayıda kullanıcının giriş yapması nedeniyle e-devlet sistemi kilitlendi ve siteye erişim sağlanamıyor.
E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
Daha önce bir e-devlet şifresi almamış olanlar, e-devlet şifrelerini en yakın PTT
'ye başvurarak 2 TL karşılığında alabiliyor. Bir başka alternatif e-devlet şifresi alma yolu ise internet bankacılığı bölümünden sisteme entegre olmuş bankalar aracılığı ile şifre alma.
E-DEVLET ŞİFRE UNUTMA
e-Devlet Şifrenizi unutursanız yeniden temin etmek için PTT şubelerine başvurmak zorunda değilsiniz. Eğer daha önce kullanıcı profilinize cep telefonu bilginizi tanımladıysanız, şifrenizi kendi kendinize ücretsiz olarak yenileyebilirsiniz.
E-Devlet soyağacı sorgulama ekranı kilitlendi (e-Devlet'ten soyağacı sorgulama)
İdil Janet Demiray