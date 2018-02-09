15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

E-Devlet'te 1 saatte 33 bin kişi soyağacını sorguladı (e-Devlet soyağacı sorgulama)

Vatandaşların soyağacını sorgulayabilmelerine olanak sağlayan uygulama, dün e-Devlet kapsamında hizmete girdi. 10 kuşak öncesine kadar aile büyüklerinin öğrenilebildiği uygulamaya ilk gün gösterilen ilgi, e-Devlet uygulamasının kilitlenmesine neden oldu. Şu anda da e-Devlet'te soyağacı öğrenme ekranı çalışmıyor

09 Şubat 2018, Cuma 08:34
E-Devlet'te 1 saatte 33 bin kişi soyağacını sorguladı (e-Devlet soyağacı sorgulama)
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün dün başlayan ve 1800’lü yıllara kadar soyağacı sorgusu yapılabilen uygulaması, e-Devlet sistemini kilitledi.

e-Devlet'in sitesine www.turkiye.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılarak “alt-üst soy bilgisi sorgulama ekranı”ndan yapılan işleme yoğun talep nedeniyle, uygulama ilk gününde 15 dakika içinde kilitlendi.
 

ŞU ANDA HİZMET SUNULAMIYOR


E Devlet'ten yapılan kısa açıklama ile vatandaşlar konu hakkında bilgilendirildi. 'Soyağacı Sorgulama' sayfası açıldığında 'yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır' ibaresi bilgi notu olarak ekrana düşüyor.
 

SOYAĞACINIZI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ... 

 

1 SAATTE 33 BİN SOYAĞACI BELGESİ ÜRETİLDİ


Vatandaşlar uzun süre e-Devlet sisteminde işlem yapamadı. Sisteme ulaşabilenler ise 1 saat içerisinde yaklaşık 33 bin belge üretti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün hizmete sunduğu sisteme girenler, “Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeniyle işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir” uyarısıyla karşılaştı. Ancak sistem kilitlendiği için sonuca ulaşmak mümkün olmadı. Bu nedenle www.turkiye.gov. tr adresinden başka işlemler de yapılamadı.

e-devlet soyağacı sorgulama hizmeti geldi (e-devlet şifresi nasıl alınır?) e-devlet soyağacı sorgulama hizmeti geldi (e-devlet şifresi nasıl alınır?)
 

SOYAĞACI DAHA ÖNCE NASIL ÖĞRENEBİLİNİYORDU?


Soy kütüğünü öğrenmek isteyenler, daha önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuruyordu. Dilekçeye cevap verilmesi durumunda alt-üst soy bilgisine ulaşılabiliyordu. Genel müdürlük daha önce dijital ortama aktardığı bilgileri, gelen talepler üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na verdi. Bakanlık, alt-üst soy bilgilerini e-Devlet’e aktardı.

Sistem sayesinde 10 kuşak öncesi büyüklerinizin isimlerine, medeni durumlarına, mahallelerine, doğum ve ölüm tarihlerine ulaşabilmek mümkün.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbul'a yeni kayıt alınmıyor

İstanbul'a yeni kayıt alınmıyor
Çağrı merkezi ile sahte ilaç tuzağı

Çağrı merkezi ile sahte ilaç tuzağı
Yaşamak için

Yaşamak için
e-devlet soyağacı sorgulama hizmeti geldi (e-devlet şifresi nasıl alınır?)

e-devlet soyağacı sorgulama hizmeti geldi (e-devlet şifresi nasıl alınır?)

TSK'dan Afrin'e hava harekatı (Zeytin Dalı Harekatı’nda 20’nci gün)

TSK'dan Afrin'e hava harekatı (Zeytin Dalı Harekatı’nda 20’nci gün)
TOKİ konutlarını kiraya verince haklarını kaybettiler

TOKİ konutlarını kiraya verince haklarını kaybettiler

Milli Savunma Bakanı Canikli, ABD'li meslektaşı Mattis ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Canikli, ABD'li meslektaşı Mattis ile görüşecek
Dışişleri’nden AP’nin Türkiye kararına tepki

Dışişleri’nden AP’nin Türkiye kararına tepki
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’den açıklama geldi

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’den açıklama geldi
AK Parti Aydın İl Başkanlığı'na Özmen getirildi

AK Parti Aydın İl Başkanlığı'na Özmen getirildi
Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'de terör operasyonu