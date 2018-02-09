E-Devlet'te 1 saatte 33 bin kişi soyağacını sorguladı (e-Devlet soyağacı sorgulama)

ŞU ANDA HİZMET SUNULAMIYOR

1 SAATTE 33 BİN SOYAĞACI BELGESİ ÜRETİLDİ

e-devlet soyağacı sorgulama hizmeti geldi (e-devlet şifresi nasıl alınır?)

SOYAĞACI DAHA ÖNCE NASIL ÖĞRENEBİLİNİYORDU?

Adem Özdoğan

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün dün başlayan ve 1800’lü yıllara kadar soyağacı sorgusu yapılabilen uygulaması, e-Devlet sistemini kilitledi.e-Devlet'in sitesine www.turkiye.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılarak “alt-üst soy bilgisi sorgulama ekranı”ndan yapılan işleme yoğun talep nedeniyle, uygulama ilk gününde 15 dakika içinde kilitlendi.E Devlet'ten yapılan kısa açıklama ile vatandaşlar konu hakkında bilgilendirildi. 'Soyağacı Sorgulama' sayfası açıldığında 'yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır' ibaresi bilgi notu olarak ekrana düşüyor.Vatandaşlar uzun süre e-Devlet sisteminde işlem yapamadı. Sisteme ulaşabilenler ise 1 saat içerisinde yaklaşık 33 bin belge üretti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün hizmete sunduğu sisteme girenler, “Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeniyle işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir” uyarısıyla karşılaştı. Ancak sistem kilitlendiği için sonuca ulaşmak mümkün olmadı. Bu nedenle www.turkiye.gov. tr adresinden başka işlemler de yapılamadı.Soy kütüğünü öğrenmek isteyenler, daha önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuruyordu. Dilekçeye cevap verilmesi durumunda alt-üst soy bilgisine ulaşılabiliyordu. Genel müdürlük daha önce dijital ortama aktardığı bilgileri, gelen talepler üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na verdi. Bakanlık, alt-üst soy bilgilerini e-Devlet’e aktardı.Sistem sayesinde 10 kuşak öncesi büyüklerinizin isimlerine, medeni durumlarına, mahallelerine, doğum ve ölüm tarihlerine ulaşabilmek mümkün.