e-Devlet'ten 5 yılda 42 milyon kişi sabıka kaydı aldı

5 YILDA 42 MİLYON SORGULAMA

Senim Tanay

Adalet Bakanlığı'nın 2013’te e-Devlet üzerinden adli sicil ve arşiv kaydı alınmasına yönelik başlattığı çalışmayla da sabıka kayıtları elektronik ortama taşındı.TÜRKSAT ile Adalet Bakanlığı'nın yaptığı protokolün ardından hayata geçirilen uygulama kapsamında yaklaşık 5 yıl içerisinde 42 milyon 476 bin adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması e-Devlet üzerinden yapıldı.Öte yandan yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtları da geçen yıl mart ayından itibaren elektronik ortama aktarıldı. Bu kapsamda, e-Devlet üzerinden 6 dile çevrilmiş yaklaşık 173 bin sabıka kaydına ulaşıldı.