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e-Devlet'ten 5 yılda 42 milyon kişi sabıka kaydı aldı

Adalet Bakanlığı'nın TÜRKSAT ile yaptığı protokolün ardından başlattığı uygulama kapsamında, yaklaşık 5 yılda e-Devlet üzerinden 42 milyon 476 bin adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması yapıldı

e-Devlet'ten 5 yılda 42 milyon kişi sabıka kaydı aldı
Adalet Bakanlığı'nın 2013’te e-Devlet üzerinden adli sicil ve arşiv kaydı alınmasına yönelik başlattığı çalışmayla da sabıka kayıtları elektronik ortama taşındı.

5 YILDA 42 MİLYON SORGULAMA

TÜRKSAT ile Adalet Bakanlığı'nın yaptığı protokolün ardından hayata geçirilen uygulama kapsamında yaklaşık 5 yıl içerisinde 42 milyon 476 bin adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması e-Devlet üzerinden yapıldı.

Öte yandan yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtları da geçen yıl mart ayından itibaren elektronik ortama aktarıldı. Bu kapsamda, e-Devlet üzerinden 6 dile çevrilmiş yaklaşık 173 bin sabıka kaydına ulaşıldı.

 


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