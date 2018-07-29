E-devlette yeni dönem! Bugün itibariyle başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bugün itibarıyla uygulamaya alınan yeni hizmetle e-Devlet Kapısı kullanıcısı olan işitme engelli vatandaşlar, ihtiyaç duydukları çağrı merkezi hizmetini mobil uygulamalar üzerinden de alabilecek" dedi.

29 Temmuz 2018, Pazar 09:49 Son Güncelleme: 29 Temmuz 2018, Pazar 09:51
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bugün itibarıyla uygulamaya alınan yeni hizmetle e-Devlet Kapısı kullanıcısı olan işitme engelli vatandaşlar, ihtiyaç duydukları çağrı merkezi hizmetini mobil uygulamalar üzerinden de alabilecek" dedi.

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