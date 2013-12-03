E-kitapta vergi müjdesi

YAYFED Başkanı ve Zambak Yayın Grubu Genel Müdürü Bayram Murat, elektronik yayınlardaki KDV oranlarının düşürülmesi çalışmalarının başarıya ulaştığını belirtti. KDV oranlarının e-kitapta yüzde 8, e-dergi ve e-gazetede yüzde 1 olarak uygulanacağını belirten Murat, bunun bugüne kadar yüzde 18 olduğuna dikkat çekti. KDV oranlarındaki düzenleme 1 Aralık itibarıyla Resmi Gazete’de yayınlandı ve 2 Aralık tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.



YAYFED Başkanı Bayram Murat konuyla ilgili şunları söyledi:

“Gelişen teknoloji ile birlikte okurlardan elektronik yayınlara yoğun bir talep geliyor ve pazar büyüyor. Bu büyüme ile birlikte okurlardan e-yayınlara gelen KDV oranı şikayetleri üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmelere başladık. Bu çalışmalar sonucu olarak e- kitap, e-gazete ve e-dergi KDV oranları yeniden düzenlendi.”



E-YAYINCILIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANI: KORSAN YAYINLAR



Bayram Murat, KDV oranı konusunda atılan bu adımı kültür dünyası adına çok önemsediklerini ifade ederek şunları ekledi:

“Atılan bu adımla birlikte e-korsanla mücadeleyle ilgili de acil bir adım atılması sektörün büyümesi açısından stratejik bir öneme sahiptir. Yetkililerimizi bu alanda da düzenleme yapmaya davet ediyoruz.”



Yayıncılık alanındaki olumlu büyümeye karşılık elektronik yayıncılığının beklendiği ölçüde gelişemediğini, dünyada hızla büyüyen e-kitap yayıncılığının Türkiye’de yayıncılık sektörü içindeki payının binde üç seviyelerinde kaldığını hatırlatan Bayram Murat “Türkiye’de elektronik yayıncılığının gelişememesinin en önemli nedenlerinden biri internette e-kitap korsanlığının hızla artmasıdır. E-kitap korsanlığıyla mücadele edilebilmesi için yasal desteğe ihtiyaç vardır. E-kitap korsanlığının yasada açıkça tanımlanması ve cezalarının belirtilmesi gerekmektedir. Mevcut yasalarla e-kitabın korsanlığı ile mücadele çok sınırlı kalmakta, caydırıcı sonuçlar alınamamaktadır” dedi.

