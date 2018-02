e-ticaret hacminde 2018 hedefi 50 milyar lira

"Bugün e-ticaret sektörü yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlıyor"

(ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı, 200 bin kişiye istihdam sağlayan e-ticaret sektörünün 2018 beklentilerine ilişkin, "2016 yılında Bilişim Sanayicileri Derneği () tarafından 30,8 milyar TL olarak açıklanan e-ticaret hacminin, 2017 sonuçları henüz açıklanmamış olsa da 40 milyar TL’ye kadar ulaşacağını öngörüyoruz. 2018 yılının sonunda bu rakamın 50 milyar TL'ye ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.Emre Ekmekçi Türkiye'de online alışverişlerde ivmenin her geçen gün arttığını söyledi. Geçen yıl Black Friday, 11 Kasım Bekarlar Günü ve Cyber Monday (Siber Pazartesi) gibi tüm dünyada yıllardır büyük indirim günleri olarak kutlanan özel günlerin Türkiye’de de yankı uyandırdığını anımsatan Ekmekçi, tüketicilerin artık alışveriş ihtiyaçları için bu özel günlerde e-ticaret sitelerinin gerçekleştirdiği büyük indirimleri beklediklerini ifade etti.Bunun da Türkiye’de güçlü bir online alışveriş kültürünün yerleşmeye başladığının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Ekmekçi, "Tüketiciler yılbaşı alışverişlerinde de çoğunlukla online kanalları tercih ettiler. Geçtiğimiz günlerde kutladığımız’nde de bu güne özel indirimler, sınırsız hediye seçenekleri ve anında teslimat gibi fırsatlar sunuldu. Bu fırsatlar, tüketicinin gün içinde onlarca mağaza dolaşmaktansa bulunduğu noktadan yalnızca bir bilgisayar, tablet ya da telefon aracılığıyla dilediği ürünü kendi bütçesine uygun olarak ve anında fiyat karşılaştırması yapma fırsatı da bularak satın almasını sağladı. Dolayısıyla bu yıl da bu ivmenin artacağını ve tüketicinin online alışverişi artık hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getireceğini düşünüyoruz." diye konuştu.e-ticaretin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükselen bir trende sahip olduğunu aktaran Ekmekçi, yılın ilk 2 ayında elde edilen sonuçların gün geçtikçe daha çok tüketicinin e-ticaretle tanıştığını gösterdiğini kaydetti.Geçen yılın sonuçlarından memnuniyet duyduklarını belirten Ekmekçi, "Sektör paydaşları için 2017 oldukça verimli bir yıl oldu. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi yüzde 30-35’lik bir büyüme bekliyoruz. Sektör olarak başarılı bir yılı geride bırakmış olsak da bu büyüme oranları hala bizim için çok yeterli değil. Çünkü Türkiye’nin bu sektörde yüzde 50’ye varan bir büyüme potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.'de birçok perakende devinin dijital dönüşüm yaşadığını anımsatan Ekmekçi, "Dünya çok kanallı iş modelini çoktan benimsemiş durumda ve perakendenin dijitalleşmesi sektörü de büyüterek ülkemizde e-ticaret kültürünün yerleşmesine büyük katkı sağlıyor. Şu an için Türkiye’de e-ticaret sektörünün perakendedeki payı hala yüzde 3,5 seviyesinde. Yükselen bir grafik göstermesine rağmen, bu oran hala dünya ortalamasının altında. Bu anlamda biraz gecikmiş olsak da bu yıl ve önümüzdeki yıllarda dünya ortalamasını hızla yakalamayı hedefliyoruz." diye konuştu.Ekmekçi, e-ticaret sektöründe rekabetten ziyade ortak çalışmanın, birlikte başarmanın ve ekosistemi birlikte büyütmenin çok daha önemli olduğunu belirterek, "Sektörde hayata geçirilen her yenilik, inovasyon ve başarı hikayesi e-ticaret pazarını da beraberinde büyütüyor ve geliştiriyor. Asıl amacımız, Türkiye’dekisektör büyüklüğünün dünya ortalamasına ulaşması. Bu da herkes için karlılığı beraberinde getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.