e-Ticarete 'güven damgası' gelecek

Sınır ötesi satışlarda tüketici güveni sağlanacak

Tüketici haklarını koruyacak düzenleme yapılacak

Nazlı Erdol

'de elektronik ticaret ve ihracatın yaygınlaştırılması kapsamında tüketicilere güven sağlamak amacıyla "güven damgası sistemi" oluşturulacak."e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı"ndan derlenen bilgilere göre, tüketicilerin e-ticarete yönlendirilmesinde güven tesisi için yeni bir sistem kurulacak.Bu çerçevedenca, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda e-ihracatta güven artırıcı tedbirlerin alındığını gösteren işaret veya damga gibi bir uygulama getirilecek.Bu sistemle hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sunanlar tarafından uyulması gereken güvenlik ve hizmet kalitesi standartları, güven damgası sağlayıcıların faaliyetleri ve yükümlülüklerine ilişkin hususlar düzenlenecek.Bu çerçevede, yılın son çeyreğinde uluslararası standartlar doğrultusunda, belgelendirme yapacak kuruluşlara yönelik usul ve esasların geliştirileceği ve söz konusu kuruluşların akreditasyonunu da içerecek düzenleme yapılacak. Gelecek yıl da güven damgası uygulamasının, e-ihracat siteleri ve tüketiciler açısından sağlayacağı faydalara yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.e-Ticaret sitelerine yönelik getirilecek "güven damgası sistemi" ile bu siteler uluslararası alanda güven damgası veren çatı kuruluşların birinden akredite olacak. Böylece, bu siteler üzerinden yapılacak sınır ötesi satışlarda tüketici güveni sağlanmış olacak. Ayrıca e-ticaret siteleri üzerinden gerek ihracat, gerek ithalat yoluyla yurt dışı ve yurt içi piyasaya sunulacak ürünlerin güvenli olması, ilgili teknik düzenlemelerle uygunluğunun sağlanması, e-ticarete olan tüketici güveninin tesis edilmesi sağlanacak.Öte yandan e-ticarete konu ürünlerde tüketici haklarını koruyacak hukuki altyapı geliştirilecek. Bu kapsamda yılın son çeyreğinde e-ticaret kanalıyla piyasaya sunulacak ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi kurallarına uygunluğunun denetlenmesi hakkında mevzuat altyapısına ilişkin ihtiyaçları ortaya koyan bir çalışma yapılacak.