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E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

Bankaların geçen yılki net karı 2016'ya göre yüzde 31 artarak 49,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sektörün 2017'de faiz geliri 247 milyar lirayı, toplam faiz gideri de 134 milyar lirayı aştı

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor
Yurt dışından e-ticaret yoluyla sipariş edilen ürünlere yönelik gümrük muafiyet oranı, 30 eurodan 22 euroya düşürülüyor.

Söz konusu oran 2016 yılı sonlarında 75 eurodan 30 euroya çekilmişti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ilgili karar Bakanlar Kurulu'nda imzaya sunuldu.

Avrupa Birliği ülkelerinde de genel olarak bu oran 22 euro olarak uygulanıyor.
 

15 GÜNLÜK GEÇİŞ DÖNEMİ OLACAK 


Mevcut limit olan 30 euro sınırını gözeterek sipariş vermiş olan alıcıların işlemlerinin tamamlanması ile posta ve hızlı kargo operatörlerinin kendi sistem ve iş akışlarını söz konusu değişikliğe uyarlayabilmesi amacıyla 15 günlük geçiş dönemi de öngörülüyor.


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