EBA kurs başvurusu ne zaman başlıyor? (EBA nedir?)

EBA NEDİR?

7 ADIMDA EBA NASIL KULLANILIR?

EBA KURSLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Senim Tanay

u başvuruları sistem üzerinden alınmaya başladı.EBA kurs kayıtları için başvurular 7 – 18 Şubat 2018 tarihleri arsında yapılacak ve ikinci dönem dersleri 3 Mart'ta başlayacak. Onun haricinde yaz dönemi kurslarının başvuruları 18 – 24 Haziran 2018 tarihleri arasına alınacak ve dersler 2 Temmuz'da başlayacak.EBA'nın açılımı Eğitim Bilişim Ağı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA(Eğitim Bilişim Ağı) çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. EBA öğretmenlere ve öğrencilere eğitimde büyük kolaylık sağlayan bir platformdur.EBA'ya öğretmenler özel hazırladıkları içerikleri istediği gibi yükleyebilirken yine başka öğretmenler tarafından paylaşılan not ve sunumlara rahatlıkla ulaşabilmektirdir.Bu sistemle birlikte öğretmenler arasında iletişim daha kolay bir hal almıştır. EBA öğretmenlere sağladığı kolaylıkların daha fazlasını öğrencilere sağlamaktadır. EBA'ya giriş yapan bir öğrenci oldukça zengin bir içeriğe ulaşabilmektedir. EBA'ya giriş yapan öğrenci başka öğrenciler tarafından paylaşılan notlara, sunumlara, görsellere rahatlıkla ulaşabilmekte ve bu materyallerden istediği gibi faydalanabilmektedir.EBA’nın resmi sitesi www.eba.gov.tr girdikten sonra e-Kurs sekmesini açın.Karşınıza Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi Girişi gelecek. Buradan öğreciler için eba girişi seçeneğini tıklamanız gerekiyor.Daha sonrasında karşınızaadresi gelecek. Buradan da e-okul bilgileri seçeneğini işaretleyerek T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Veli Bilgilendirme Sistemi Kullanıcı Doğrulama sistemini doldurmanız gerekecek.İlgili alanları doldurduktan sonra giriş yap seçeneğine basarak sistem içersine girebilirsiniz.Sistem içinde yine e-Kurs sekmesini tıkladıktan sonra karşınızda öğrenci bilgileriniz gözükecek.Sistem üzerinde bilgilerimi güncelle seçeneğine bastıktan sonra öğrenci işlemleri menüsünden kurs tercih sekmesine tıklayarak kurs tercihleriniz yapabilirsiniz.Ders seçimi bttikten sonra kaydet seçeneğini işaretleyerek işleminizi bitirebilirsiniz.- Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel, ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.- Örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-Kurs modülü üzerinden başvuru yapar.- Açık öğretim öğrencileri, halk eğitimi merkezi müdürlüklerince e-Kurs modülünden verilecek e-Kurs şifresi ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edecek şekilde başvurularını gerçekleştirir.- Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler (özel okul öğrencileri), okullarının bulundukları ilçedeki kurs merkezlerinin birine başvurarak alacakları e-Kurs şifresi ile aynı ilçedeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs modülü üzerinden başvuru yapar.