ebebek’ten soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak kampanya



Yüz Güldüren Kampanya

Gözde Hatunoğlu

Ailelerin ve bebeklerin mutluluğu için her şeyi en ince detayına kadar düşünüp, daima güler yüzle ve tükenmez bir enerjiyle hizmet veren ebebek, geleneksel Şubat kampanyası ile tüm bebeveynleri mağazalarına ve ebebek.com internet sitesine bekliyor.ebebek’in geleneksel Şubat kampanyası, bu kış bebeveynlerin destekçisi oluyor. Şubat ayı boyunca her gün, farklı kategorilerde %28 oranında indirim bebeveynleri bekliyor.Şubat’ta ebebek mağazaları ve ebebek internet sitesinden alışveriş yapacak aileler, bebek araç gereçlerinden gıdaya, oyuncaktan tekstile kadar birbirinden farklı ürün gruplarında yer alan pek çok ürüne uygun fiyatlarla sahip olacak.Kaliteli ürünlerden oluşan ürün yelpazesini bebeveynlerin tercihlerine ve kullanım frekanslarına göre belirleyen ebebek; artan mağaza sayısı ve geniş ürün çeşidiyle, Türkiye’nin birçok noktasında hizmet vermeye devam ediyor.