Eboue cuma günü İstanbul'a dönüyor



'CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA OLACAK'

Haber Merkezi

Yaşadığı ekonomik sıkıntılarla dünyaya gündem olan'a dönüyor. Yardımcı antrenör Hasan Şaş, Fildişili oyuncunun cuma günü İstanbul'da olacağı müjdesini verdi.NTV Spor muhabiri Evren Göz'ün verdiği bilgiye göre, 'ile ilgileniyoruz, merak etmeyin. Cuma günü İstanbul'da olacak.' ifadelerini kullandı.Eski karısıyla boşandıktan sonra ekonomik sıkıntılarla, hacizlerle boğuştuğunu ifade eden yıldız futbolcu, intiharın eşiğine geldiğini ifade etmişti.