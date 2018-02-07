Eboue cuma günü İstanbul'a dönüyor

Yaşadığı ekonomik sıkıntılarla dünyaya gündem olan Emmanuel Eboue Galatasaray
'a dönüyor. Yardımcı antrenör Hasan Şaş, Fildişili oyuncunun cuma günü İstanbul'da olacağı müjdesini verdi.
'CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA OLACAK'
NTV Spor muhabiri Evren Göz'ün verdiği bilgiye göre Hasan Şaş
, 'Eboue
ile ilgileniyoruz, merak etmeyin. Cuma günü İstanbul'da olacak.' ifadelerini kullandı.
Eski karısıyla boşandıktan sonra ekonomik sıkıntılarla, hacizlerle boğuştuğunu ifade eden yıldız futbolcu, intiharın eşiğine geldiğini ifade etmişti.
Haber Merkezi