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EBRD ve KGF'den kadın girişimcilere 300 milyon avroluk finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında 300 milyon avroluk finansman anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

EBRD ve KGF'den kadın girişimcilere 300 milyon avroluk finansman
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında 300 milyon avroluk finansman anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

EBRD ve Kredi Garanti Fonu'ndan yapılan açıklamalarda, bankanın Ürdün'deki EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) yıllık toplantısında EBRD ile KGF heyeti arasında kadın girişimcilerin kullanacağı krediler için 300 milyon avro değerinde finansman sağlanması konusunda mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

​Açıklamada, 2014 yılında başlayan ve bugüne dek 17 bin kadına destek veren "İş Hayatında Kadın-Türkiye (TURWIB)" programı kapsamında yapılan anlaşmaya göre, haziran ayından itibaren başlamak üzere 3-5 yıllık dönem boyunca Türkiye'deki kadın girişimcilere kullandırılacak krediler için EBRD tarafından KGF'nin paydaşı olan bankalara 300 milyon avro kaynak sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu program kapsamında kullandırılacak olan kredilerin garantörünün Kredi Garanti Fonu olacağı kaydedildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 2009 yılından bu yana Türkiye ekonomisine yaklaşık toplam 10 milyar avro değerinde yatırım yaptı.
Banka geçen sene Türkiye'de toplam 51 projeye 1,6 milyar avroluk yatırım gerçekleştirmişti.


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