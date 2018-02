Ebru Destan eşini ihbar etti, haksız bulundu

METE OKAY İNAN EBRU DESTAN'IN KENDİSİNE İFTİRA ATTIĞINI İLERİ SÜRDÜ

, beş yıllık eşiboşanma davası açmış ve eski manken, "Mesleğimi yaptırmıyor ve şiddet görüyorum" dediği eşinden 2.5 milyon lira tazminat istemişti.Ebru Destan'ın bu ifadeleri sonrası, Ebru Destan'dan şikayetçi oldu. İstanbul Aile Mahkemesi'nde yaklaşık iki ay önce dava açan Ebru Destan; dilekçesinde, eşinin kendisine ve oğullarına ilgi göstermediğini öne sürdü.Eski manken, Mete Okay İnan'ın tartıştıkları zaman kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu, ayrıca mesleğini yapmasına izin vermediğini iddia etti.eşinin kendisine iftira attığını, eşiyle arasında hiçbir zaman darp olayı yaşanmadığını ileri sürerek, savcılığa başvurdu.Mete Okay İnan,verdiği röportajlar sonrası kamuoyunda küçük düşürüldüğünü ve kişilik haklarının zedelendiğini belirtti. Ebru Destan'ın, kendisi hakkında söyledikleri nedeniyle cezalandırılmasını isteyen Mete Okay İnan'ın şikayeti sonrası eski manken Ebru Destan hakkında soruşturma başlatıldı.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ebru Destan'ın şikayeti takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldı. Savcılık kararında, Ebru Destan'ın iddia ettiği gibi hakaret söyleminin bulunmadığı kaydedildi.