Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Ebru Destan eşini ihbar etti, haksız bulundu

Ebru Destan’ın “Şiddet görüyorum” diyerek boşanma davası açtığı eşi Okay İnan, Ebru Destan’dan şikayetçi oldu. Mahkeme, Ebru Destan’ın açtığı dava için takipsizlik verdi

13 Şubat 2018, Salı 10:03
Ebru Destan eşini ihbar etti, haksız bulundu
Ebru Destan, beş yıllık eşi Mete Okay İnan'a boşanma davası açmış ve eski manken, "Mesleğimi yaptırmıyor ve şiddet görüyorum" dediği eşinden 2.5 milyon lira tazminat istemişti.

Ebru Destan'ın bu ifadeleri sonrası Mete Okay İnan, Ebru Destan'dan şikayetçi oldu. İstanbul Aile Mahkemesi'nde yaklaşık iki ay önce dava açan Ebru Destan; dilekçesinde, eşinin kendisine ve oğullarına ilgi göstermediğini öne sürdü.

METE OKAY İNAN EBRU DESTAN'IN KENDİSİNE İFTİRA ATTIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Eski manken, Mete Okay İnan'ın tartıştıkları zaman kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu, ayrıca mesleğini yapmasına izin vermediğini iddia etti. Mete Okay İnan, eşinin kendisine iftira attığını, eşiyle arasında hiçbir zaman darp olayı yaşanmadığını ileri sürerek, savcılığa başvurdu.

Mete Okay İnan, Ebru Destan'ın verdiği röportajlar sonrası kamuoyunda küçük düşürüldüğünü ve kişilik haklarının zedelendiğini belirtti. Ebru Destan'ın, kendisi hakkında söyledikleri nedeniyle cezalandırılmasını isteyen Mete Okay İnan'ın şikayeti sonrası eski manken Ebru Destan hakkında soruşturma başlatıldı.

TAKİPSİZLİK ÇIKTI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ebru Destan'ın şikayeti takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldı. Savcılık kararında, Ebru Destan'ın iddia ettiği gibi hakaret söyleminin bulunmadığı kaydedildi.

Ebru Destan sivil polislere yakalandıEbru Destan sivil polislere yakalandı
Ebru Destan'ın yeğeni yakışıklı oyuncu Berk Atan çıktıEbru Destan'ın yeğeni yakışıklı oyuncu Berk Atan çıktı
Ebru Destan: Dövme yüzünden boşanıyorumEbru Destan: Dövme yüzünden boşanıyorum


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye güzeli Harika Değirmenci şimdi ne yapıyor?

Türkiye güzeli Harika Değirmenci şimdi ne yapıyor?
Fenerbahçeli yıldız Nabil Dirar 3 güzelle yakalandı!

Fenerbahçeli yıldız Nabil Dirar 3 güzelle yakalandı!
Siyah Beyaz Aşk dizisinin 17. bölümünde geceye damga vuran hamam sahnesi! Gözler 18. bölüm fragmanında...

Siyah Beyaz Aşk dizisinin 17. bölümünde geceye damga vuran hamam sahnesi! Gözler 18. bölüm fragmanında...
Katy Perry ve Orlando Bloom’un yeniden birlikte olduğu iddia ediliyor

Katy Perry ve Orlando Bloom’un yeniden birlikte olduğu iddia ediliyor
Açık saçık paylaşımları yüzünden başı dertte! Takipçileri Yana Koshkina'yı topa tuttu

Açık saçık paylaşımları yüzünden başı dertte! Takipçileri Yana Koshkina'yı topa tuttu

Kadir İnanır, yoğun bakımda askerleri sordu

Kadir İnanır, yoğun bakımda askerleri sordu
Sarp Apak: İlk duyduğum andan beri çok heyecanlıyım

Sarp Apak: İlk duyduğum andan beri çok heyecanlıyım

Nusret'ten David Beckham'a özel şov

Nusret'ten David Beckham'a özel şov

Eda Taşpınar bir taşla iki kuş vurdu

Eda Taşpınar bir taşla iki kuş vurdu
Evrim Akın önce gerildi sonra güldü

Evrim Akın önce gerildi sonra güldü
Emel Sayın, Mavi Boncuk filmi ile yeniden gündemde (Emel Sayın kimdir?)

Emel Sayın, Mavi Boncuk filmi ile yeniden gündemde (Emel Sayın kimdir?)