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Ebru Destan sivil polislere yakalandı

Eski manken ve oyuncu Ebru Destan, Ataşehir’de, U dönüşü yapılmaz levhasının bulunduğu yerde U dönüşü yapınca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekibince durduruldu. Polis kimliklerini gösteren ekip, Ebru Destan’a 108 TL ceza kesti

04 Ocak 2018, Perşembe 11:34
Ebru Destan sivil polislere yakalandı
Ebru Destan, önceki gün öğleden sonra Ataşehir’de otomobiliyle seyir halindeydi. U dönüşü yapılmaması için konulan levhanın bulunduğu yerde U dönüşü yaptı. Bölgede ring görevi yapan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekibi, Ebru Destan’ı durdurdu.


EBRU DESTAN KURALLARA UYMADI


Sivil Trafik ekibi, polis kimliklerini göstererek U dönüşü yapılmaması gereken yerde U dönüşü yaptığını söyledi. Sivil ekip, Ebru Destan’a Karayolları Trafik Kanununun 47/1’nci maddesi olan, “Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak” maddesini hatırlatarak 108 TL para cezası kesti.

Ebru Destan’a aynı madde kapsamında 20 trafik puanı cezası da verildi. Ebru Destan, sivil trafik ekiplerinin uyguladığı cezanın ardından yoluna devam etti.

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