Ebru Destan sivil polislere yakalandı



EBRU DESTAN KURALLARA UYMADI

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Ebru Destan: Dövme yüzünden boşanıyorum

Elif Bayram

Ebru Destan, önceki gün öğleden sonra Ataşehir’de otomobiliyle seyir halindeydi. U dönüşü yapılmaması için konulan levhanın bulunduğu yerde U dönüşü yaptı. Bölgede ring görevi yapan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekibi,durdurdu.Sivil Trafik ekibi, polis kimliklerini göstererek U dönüşü yapılmaması gereken yerde U dönüşü yaptığını söyledi. Sivil ekip, Ebru Destan’amaddesi olan, “Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak” maddesini hatırlatarak 108 TL para cezası kesti.Ebru Destan’a aynı madde kapsamında 20 trafik puanı cezası da verildi.ivil trafik ekiplerinin uyguladığı cezanın ardından yoluna devam etti.