Ebru Gündeş giydiği kıyafetleri satıyor



KIZININ HABERİ OLMASIN DİYE EVDEKİ TÜM ELEKTRONİK ALETLERİN BAĞLANTISINI KESTİ

Reza Zarrab ve Ebru Gündeş cephesinde flaş gelişme!

Ebru Gündeş tekrar söyledi: Dön ne olur!

Ebru Gündeş'ten personele gizlilik sözleşmesi

Elif Bayram

eski sahne kıyafetlerini Ebrugundessatiyor.com adresli siteden satıp kazandığı parayı hayır kurumlarına bağışlıyor. Kıyafetleri 200 ila 2 bin 500 TL arasında satıyor. Sitede son 1 yılda 10 kıyafet satılmış.Öte yandanAmerika'da itirafçı olduğunun kesinleşmesinin ardından Ebru Gündeş'İn eşinden boşanmak için dava açacağı iddia ediliyordu. Herkesin boşanma davasını ne zaman açacağını merak ettiği, boşanmayı asla düşünmüyor.'ın casusluk soruşturması kapsamında el konulan Kanlıca'daki villasında oturmaya devam edenş'in, kızı'ın babasının durumundan haberdar olmaması için evdeki tüm elektronik aletlerin internet bağlantısını kestiği iddia edildi.'in işleri de açıldı... Tüm programları doldu... Sahneye çıktığı her yer tamamen doluyor, rezervasyonlar erkenden kapanıyor...