Ebru Gündeş giydiği kıyafetleri satıyor

Ebru Gündeş
eski sahne kıyafetlerini Ebrugundessatiyor.com adresli siteden satıp kazandığı parayı hayır kurumlarına bağışlıyor. Kıyafetleri 200 ila 2 bin 500 TL arasında satıyor. Sitede son 1 yılda 10 kıyafet satılmış.
Öte yandan Reza Zarrab'ın
Amerika'da itirafçı olduğunun kesinleşmesinin ardından Ebru Gündeş'İn eşinden boşanmak için dava açacağı iddia ediliyordu. Herkesin boşanma davasını ne zaman açacağını merak ettiği Ebru Gündeş
, boşanmayı asla düşünmüyor.
Reza Zarrab
KIZININ HABERİ OLMASIN DİYE EVDEKİ TÜM ELEKTRONİK ALETLERİN BAĞLANTISINI KESTİ
'ın casusluk soruşturması kapsamında el konulan Kanlıca'daki villasında oturmaya devam eden Ebru Günde
ş'in, kızı Alara Zarrab
'ın babasının durumundan haberdar olmaması için evdeki tüm elektronik aletlerin internet bağlantısını kestiği iddia edildi.
Ebru Gündeş
'in işleri de açıldı... Tüm programları doldu... Sahneye çıktığı her yer tamamen doluyor, rezervasyonlar erkenden kapanıyor...
Reza Zarrab ve Ebru Gündeş cephesinde flaş gelişme!
Ebru Gündeş tekrar söyledi: Dön ne olur!
Ebru Gündeş'ten personele gizlilik sözleşmesi
Elif Bayram