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Ebru Gündeş giydiği kıyafetleri satıyor

Ebru Gündeş sahnede giydiği kıyafetleri satıyor. Kıyafetlerin parasını da hayır kurumlarına bağışlıyor 

Ebru Gündeş giydiği kıyafetleri satıyor
Ebru Gündeş eski sahne kıyafetlerini Ebrugundessatiyor.com adresli siteden satıp kazandığı parayı hayır kurumlarına bağışlıyor. Kıyafetleri 200 ila 2 bin 500 TL arasında satıyor.  Sitede son 1 yılda 10 kıyafet satılmış.

Öte yandan Reza Zarrab'ın Amerika'da itirafçı olduğunun kesinleşmesinin ardından Ebru Gündeş'İn eşinden boşanmak için dava açacağı iddia ediliyordu. Herkesin boşanma davasını ne zaman açacağını merak ettiği Ebru Gündeş, boşanmayı asla düşünmüyor.


KIZININ HABERİ OLMASIN DİYE EVDEKİ TÜM ELEKTRONİK ALETLERİN BAĞLANTISINI KESTİ


Reza Zarrab'ın casusluk soruşturması kapsamında el konulan Kanlıca'daki villasında oturmaya devam eden Ebru Gündeş'in, kızı Alara Zarrab'ın babasının durumundan haberdar olmaması için evdeki tüm elektronik aletlerin internet bağlantısını kestiği iddia edildi.

Ebru Gündeş'in işleri de açıldı... Tüm programları doldu... Sahneye çıktığı her yer tamamen doluyor, rezervasyonlar erkenden kapanıyor...

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