Ebru Gündeş'ten Reza Zarrab'a şarkılı mesaj

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Ebru Gündeş ile barışmak istiyor

Reza Zarrab ve Ebru Gündeş cephesinde flaş gelişme!

İdil Janet Demiray

’nin Sinop Cezaevi’ndeyken yazdığı,’in de bestelediği ‘’ü söyleyip Youtube’a yükledi.Ebru Gündeş’in şarkıyı, tutuklu eşi Reza Zarrab için söylediği ileri sürüldü. Zarrab, Amerika’nın İran’a ambargosunu delmekten Mart 2016’dan beri New York’ta tutuklu.