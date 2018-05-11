Ebru Gündeş yeni albümü için 950 bin TL harcadı

MÜZİK ŞİRKETLERİ SIRAYA GİRDİ

Çiğdem Saltık

En son 'Araftayım' adlı albüm çıkaran, 2 yıldır üzerinde çalıştığı projesini sevenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.Albümünde Gökhan Tepe, Serdar Ortaç, Ayla Çelik ve Sıla gibi isimlerle çalışarak adeta yıldızlar karması yaratan, projesi için kesenin ağzını açtı. Sanatçının tüm masrafları kendi şirketi Blue Music tarafından üstlendi.Sanatçı eserler, aranjeler, stüdyo ve canlılar için 200 bin doların üzerinde harcama yaptı. Hiçbir masraftan kaçınmayan'in albümünü yayımlamak isteyen müzik şirketleri de sıraya girdi.Parçaların kendi şirketlerinden yayımlamak isteyen firmalar, cazip tekliflerle sanatçının kapısını çalarken ünlü ismin, vefa borcu nedeniyle tercihini eski yapımcısı Hüseyin Emre'den (Emre Müzik) yana kullanması bekleniyor.