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Ebru Gündeş yeni albümü için 950 bin TL harcadı

Verdiği iki yıl aranın ardından albüm çıkarmaya hazırlanan Ebru Gündeş, yeni albümü için 950 bin TL harcadı

Ebru Gündeş yeni albümü için 950 bin TL harcadı
En son 'Araftayım' adlı albüm çıkaran Ebru Gündeş, 2 yıldır üzerinde çalıştığı projesini sevenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

Albümünde Gökhan Tepe, Serdar Ortaç, Ayla Çelik ve Sıla gibi isimlerle çalışarak adeta yıldızlar karması yaratan Ebru Gündeş, projesi için kesenin ağzını açtı. Sanatçının tüm masrafları kendi şirketi Blue Music tarafından üstlendi.

MÜZİK ŞİRKETLERİ SIRAYA GİRDİ

Sanatçı eserler, aranjeler, stüdyo ve canlılar için 200 bin doların üzerinde harcama yaptı. Hiçbir masraftan kaçınmayan Ebru Gündeş'in albümünü yayımlamak isteyen müzik şirketleri de sıraya girdi.

Parçaların kendi şirketlerinden yayımlamak isteyen firmalar, cazip tekliflerle sanatçının kapısını çalarken ünlü ismin, vefa borcu nedeniyle tercihini eski yapımcısı Hüseyin Emre'den (Emre Müzik) yana kullanması bekleniyor.


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