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Ebru Güneş'ten Reza Zarrab'a şarkılı mesaj

Ebru Gündeş'in YouTube'a yüklediği Aldırma Gönül şarkısı binlerce kez izlendi

Ebru Güneş'ten Reza Zarrab'a şarkılı mesaj
Ebru Gündeş, Sabahattin Ali’nin Sinop Cezaevi’ndeyken yazdığı, Kerem Güney’in de bestelediği ‘Aldırma Gönül’ü söyleyip Youtube’a yükledi.

Ebru Gündeş’in şarkıyı, tutuklu eşi Reza Zarrab için söylediği ileri sürüldü. Zarrab, Amerika’nın İran’a ambargosunu delmekten Mart 2016’dan beri New York’ta tutuklu.

İŞTE O ŞARKI



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