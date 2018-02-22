Ebru Güneş'ten Reza Zarrab'a şarkılı mesaj

Ebru Gündeş, Sabahattin Ali’nin Sinop Cezaevi’ndeyken yazdığı, Kerem Güney’in de bestelediği ‘Aldırma Gönül’ü söyleyip Youtube’a yükledi. Ebru Gündeş’in şarkıyı, tutuklu eşi Reza Zarrab için söylediği ileri sürüldü. Zarrab, Amerika’nın İran’a ambargosunu delmekten Mart 2016’dan beri New York’ta tutuklu. İŞTE O ŞARKI Serdar Ortaç, Ebru Gündeş'in önünde diz çöküp, yalvardı Son dakika... Ebru Gündeş'in yalı davasında rapor tartışması Ebru Gündeş ile barışmak istiyor Reza Zarrab ve Ebru Gündeş cephesinde flaş gelişme!