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Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Tolga Sarıtaş aşk iddiası

İstanbullu Gelin dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Ebru Şahin'in bu sıralar adı Tolga Sarıtaş ile anılıyor. İkili arasındaki  aşk iddialarının sebebi ise önceki gün Emirgan'daki bir gece kulübünden baş başa çıkmaları... Bu magazin dünyasına bomba gibi düşen gelişme sonrası Ebru Şahin hakkındaki detaylar merak edilmeye başlandı.
 

Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Tolga Sarıtaş aşk iddiası
Şu sıralar Söz dizisinde oynayan Tolga Sarıtaş ile İstanbullu Gelin dizisinde boy gösteren Ebru Şahin, önceki gün Emrigan'da sabaha karşı bir gece kulübünden çıkarken yakalandı. Sarıtaş ile Şahin, flaşlar patlayınca panikleyip taksiye binerek mekandan uzaklaştılar. Bu gelişme sonrası Ebru Şahin hakkında detaylı bilgi sahibi olmayanlar "Ebru Şahin kimdir?" diye sormaya başladı.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı. Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı.

Ebru Şahin, şu sıralar Star Tv’de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Burcu karakterini canlandırmaktadır.







 


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