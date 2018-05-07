Ebru Şallı'nın Vip kaçışı!



'ARABAYA GELEBİLİRSİN'



ARACIN PERDELERİNİ KAPATTILAR

Şoke eden iddia: Uğur Akkuş, Gonca Akkuş'a asansörde saldırdı!

Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş sorusuna yanıt: Yakında el ele görürsünüz

Elif Bayram

Evli iş adamıaşk yaşayanönceki gece sevgilisi ve bir kadın arkadaşıyla İstinye’de bir doğum günü partisine katıldı.Sonrasında soluğu Emirgan’da alan çift, çıkışta gazetecilerin görüntü almaması için büyük çaba sarf etti. Mekan görevlilerinden özel ricada bulunan10 dakika boyunca çevre kontrolü yaptı. Bir süre sonra kapıya yanaşan VIP araca binmeye hazırlanan çift, ayrı ayrı çıkış yaptı.Kapıdan ilk çıkan, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra hızlıca aracına bindi. Bir süre sonra ‘Arabaya gelebilirsin’ diyen sevgilisinin talimatına uyan Ebru Şallı, bir kadın arkadaşıyla araca bindi. İkili, gazetecilerin kendilerini takip ettiğini anlayınca adeta gaza bastı.Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre, Ebru Şallı’nın İstinye’de bulunan evine giren çift, garaj kapısının açılmasını bekleyince muhabirlerle karşı karşıya kaldı. Yan yana oturan ve camların filmli olmasından dolayı dışarıdan gözükmeyen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, görüntü vermemek adına aracın perdelerini de kapattı.