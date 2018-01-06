Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşkı devam ediyor



'AŞKSIZ OLMAZ'

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Elif Bayram

Sevgilisinin evli ve iki çocuk sahibi olduğu ortaya çıkınca da “Kandırılmadım, medeni durumunu biliyordum. Bizim seviyeli bir ilişkimiz var” açıklamasını yapmıştı.açtığı boşanma davası uzayınca, ayrıldıkları iddia edilmişti.Normal bir boşanmaaylardır süren sessizliğini önceki gün bozdu. “Aşksız olmaz, her zaman var” diyen Ebru şu açıklamayı yaptı:“Geçen yaz söylediklerim hâlâ geçerli. Normal bir boşanma süreci. Herkesin hayatında olabilecek şeyler. Daha fazla konuşmam doğru olmaz.”