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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşkı devam ediyor

Manken Ebru Şallı, evli iş adamı Uğur Akkuş ile geçen yaz aşk yaşamaya başlamıştı

06 Ocak 2018, Cumartesi 09:49
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşkı devam ediyor
POSTA/HAKAN KIRARSLAN

Sevgilisinin evli ve iki çocuk sahibi olduğu ortaya çıkınca da “Kandırılmadım, medeni durumunu biliyordum. Bizim seviyeli bir ilişkimiz var” açıklamasını yapmıştı.

Uğur Akkuş’un Gonca Akkuş’a açtığı boşanma davası uzayınca, ayrıldıkları iddia edilmişti.


'AŞKSIZ OLMAZ'


Normal bir boşanma Ebru Şallı aylardır süren sessizliğini önceki gün bozdu. “Aşksız olmaz, her zaman var” diyen Ebru şu açıklamayı yaptı:

“Geçen yaz söylediklerim hâlâ geçerli. Normal bir boşanma süreci. Herkesin hayatında olabilecek şeyler. Daha fazla konuşmam doğru olmaz.”

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