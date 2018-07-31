Sabah gazetesinden Yüksel Yavuz'a konuşan Uğur Akkuş, evliliğinin bitmesinde ne Ebru Şallı ne de başkası olmadığını dile getirdi.

"BİR KEZ KONUŞACAĞIM SONRA BİR DAHA KONUŞMAYACAĞIM"

Uğur Akkuş'un söylediklerinden satır başları:

''Uzun süredir hakkımda çok şey söyleniyor, bir kere konuşacağım ve sonra bir daha konuşmayacağım. Ben sıradan, Türkiye'nin yetiştirdiği bir iş insanıyım. Yatırım danışmanlığı yaptığım bir şirketim var. Özellikle yabancı yatırımcıların, yatırımlarını yönlendiriyorum. 11 yıldır da bunu başarıyla yapan bir şirketin sahibiyim.''

"ÇOCUKLARIMIN ANNESİ HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

''Bizim davamız 2014'te başladı. Her insan boşanabilir. Sıradan bir boşanma davası ancak çocuklarımın annesi için yorum yapmak istemiyorum. Bir yıldır da onun aleyhine hiçbir şey konuşmadım. Dava bitti, her insan gibi biz de boşandık. Onun da mutlu olmasını isterim; evlensin, çocukları olsun.''

"VAR OLAN YUVA YIKILIR, ORTADA YUVA YOKTU Kİ"

''Çok net bir şey söyleyeceğim; var olan yuva yıkılır! Yuva yoktu ki yıkılsın.

Biz 2014'te ayrıldık, evlerimizi de ayırdık. Eşimin psikolojik sorunları vardı, tedavi görüyordu. Ciddi ilaçlar kullanıyordu, ona her türlü destek olmaya çalıştım ama olmadı, o zaman ayrıldık. Ben de hayatımı yaşamaya başladım. Hatta Ebru'dan önce ciddi bir ilişkim de oldu, evlenmeye bile yaklaştım. Bizim evliliğimizin bitmesinde ne Ebru'nun, ne de başkasının ilgisi var. İki insan boşanmaya karar verdikten sonra bu davalar genelde uzun sürüyor. Boşanma süreçlerinin bu kadar uzun sürmesi bence Türkiye'nin sosyolojik sorunu.''

"KİMSEYİ TEHDİT ETMEDİM"

''İşimde gücümde bir insanım. Şarkıcı, sanatçı değilim. Basını veya yargıyı böyle şeylerle meşgul etmek istemiyorum. Yapacak bir sürü işimiz var. Böyle bir şey yaşanmadı tabii ki!''

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''BU YIL BİTMEDEN EVLENMEYİ PLANLIYORUZ''

''İlk kez söylüyorum; yıl bitmeden güzel bir düğünle evlenmeyi planlıyoruz.''

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